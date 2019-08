Das wars: Der jüngste X-Men-Film Dark Phoenix ist aus den Kinos, doch der Erfolg blieb aus. Der letzte Teil der Fox-Reihe beendet nach 19 Jahren die Geschichte von Marvels Mutanten, ist jedoch weit von einem würdigen Abschluss entfernt . Vielmehr wird er mit den schlechtesten Einspielergebnissen in der Geschichte des Franchises eingehen.

Dark Phoenix besiegelt mit einem Kinoflop die Reihe

X-Men: Dark Phoenix kommt laut Box Office Mojo auf insgesamt 252 Millionen Dollar Einspielergebnis in den Kinos. Dem stehen US-Berichten nach immense Produktionskosten von rund 200 Mio. Dollar gegenüber.

Bereits zum Release hagelte es vorwiegend negative Kritiken, was sich auch an den Kinokassen widerspiegelte. Am Startwochenende nahm der 12. X-Men-Film gerade einmal 32 Mio. Dollar in den US-Kinos ein, auch in den deutschen Kinos sah es nicht besser aus.

Bereits nach drei Wochen fiel Dark Phoenix aus den Top 10 der US-Charts und kommt am Ende nach 10 Wochen Spielzeit auf gerade einmal 65 Mio. Dollar in den US-Kinos. Hierzulande sind es nicht mehr als 387.697 Kinobesucher mit rund 4 Millionen Dollar Einnahmen. Einzig in China spielte er mit 59 Mio. Dollar fast so viel ein, wie in den US-Kinos.

Die X-Men-Reihe nach den Kino-Einnahmen weltweit:

Deadpool (2016) mit 783 Mio. Dollar Deadpool 2 (2018) mit 778 Mio. Dollar X-Men: Days of Future Past (2014) mit 747 Mio. Dollar Logan (2017) mit 619 Mio. Dollar X-Men: Apocalypse (2016) mit 543 Mio. Dollar X-Men: The Last Stand (2006) mit 459 Mio. Dollar The Wolverine (2013) mit 414 Mio. Dollar X2: X-Men United (2003) mit 407 Mio. Dollar X-Men Origins: Wolverine (2009) mit 373 Mio. Dollar X-Men: First Class (2011) mit 353 Mio. Dollar X-Men (2000) mit 296 Mio. Dollar X-Men: Dark Phoenix (2019) mit 252 Mio. Dollar

Kommt New Mutants doch noch in die Kinos?

Das katastrophale Einspielergebnis von Dark Phoenix dürfte auch der Grund sein, dass Disney als neuer Eigner der Fox-Produktionen den noch ausstehenden X-Men-Film New Mutants als Spin-off nicht wirklich zuversichtlich gegenüber steht. Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte darüber, dass der fast fertige Film nicht in den Kinos gezeigt wird, sondern auf dem eigenen Streaming-Dienst Hulu.

Während die geplante Mischung aus Superhelden und Horror einen vielversprechenden neuen Ansatz versprach, lassen die seit Monaten anberaumten Nachdrehs weiter auf sich warten. Selbst die Hauptdarsteller wissen nicht, ob der Film überhaupt in die Kinos kommt.

Noch besitzt New Mutants einen angepeilten Starttermin für April 2020, doch es ist fraglich, ob es dabei bleibt. In der Zwischenzeit hat Disney bereits sämtliche übrigen geplanten Produktion wie das Spin-offs Gambit eingestampft, auch die letzten TV-Serien Legion und The Gifted aus dem X-Men-Universum wurden abgesetzt.

Währenddessen plant Marvel mit einem Neustart der Mutanten-Reihe inklusive den Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe. Bis es soweit ist, dürfte es aber noch eine ganz Weile dauern. Das MCU geht mit Phase 4 und 5 erstmal ohne X-Men oder Fantastic Four weiter.