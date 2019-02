Der US-Sender FX bestätigte bereits im letzten Jahr Dan Stevens Rückkehr als David Haller in der Serie Legion aus dem X-Men Universum. Nun steht fest, die dritte Staffel wird auch die Letzte sein.

Doch damit nicht genug: Zum großen Finale der Serie kündigt sich prominenter Besuch an. Der legendäre Professor X wird endlich seinen durchgeknallten Sohn David Haller besuchen. Gemeinsam mit Hallers Mutter, Gabrielle Haller, spielt Charles Xavier einen wichtigen Part in den neuen Folgen und rundet damit die Geschichte ab.

Legion erhält Zuwachs: GoT-Star wird zu Professor X

Wer jedoch auf ein Wiedersehen mit James McAvoy oder gar Patrick Stewart als Charles Xavier aka Prof. X hofft, der wird schwer enttäuscht sein.

In der Serie Legion übernimmt stattdessen Harry Lloyd den Part, bekannt als Viserys Targaryen und Bruder von Daenerys aus der Erfolgsserie Game of Thrones. An seiner Seite wird Stephanie Corneliussen (Mr. Robot) die Rolle der Gabrielle Haller einnehmen.

Da jedoch der neue Darsteller von Prof. X mit gerade Mitte 30 im ähnlichen Alter ist, wie Hauptdarsteller Dan Stevens als sein Sohn und Titelheld, dürfte Prof. X wohl in Form von Rückblenden in der Serie erscheinen. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Noah Hawley is pleased to announce two guest castings for the final year of #LegionFX



Stephanie Corneliussen will play David Haller’s mother, “Gabrielle,” and Harry Lloyd will play his father, “Professor X.” — Legion (@LegionFX) February 5, 2019

Legion: Finale Staffel für diesen Juni angekündigt

Inzwischen steht auch fest, wann die neuen Folgen an den Start geht. Laut einer offiziellen Ankündigung des US-Senders FX darf man bereits im Juni dieses Jahres mit der dritten und finalen Staffel der Serie Legion rechnen. Ein genauer Termin wird aber noch bekannt gegeben.

The voices are/aren’t real. The last season of Legion, season 3, returns in June. #TCA19 #LegionFX — Legion (@LegionFX) February 4, 2019

Basierend auf den Marvel Comics von Chris Claremont und Bill Sienkiewicz, steht im Mittelpunkt der Geschichte David Haller, Sohn des legendären Prof. X und Gabrielle Haller, der schon seit seiner Jugend mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Viele Jahre verbrachte er mit der Diagnose Schizophrenie in etlichen psychiatrischen Kliniken. Doch nach einer seltsamen Begegnung mit einer Mitpatientin wird ihm klar, dass seine Visionen und die Stimmen in seinem Kopf doch echt sein könnten.