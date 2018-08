Die Macher der PS4-Horrorspiele Until Dawn und Until Dawn: Rush of Blood, Supermassive Games, kündigten auf der Gamescom 2018 mit Dark Pictures Anthology eine neue Horror-Reihe an, die diesmal auch für PC und Xbox One erscheint. Die erste Episode trägt den Titel The Dark Pictures: Man of Medan. Oben könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer anschauen.

Unsere Kollegen der GamePro hatten die Chance, diesen ersten Teil bereits exklusiv anzuspielen. In ihrer ausführlichen Preview zu Man of Medan stellen sie fest, dass der neue Titel mehr ist als ein Until Dawn auf dem Meer.

Man of Medan handelt von einer Gruppe Urlauber, die bei einer partylastigen Schatzsuche auf hoher See mysteriöse Mächte freisetzen. Schnell wird der entspannte Ausflug zum düsteren Überlebenskampf. Supermassive verspricht wieder Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Story auswirken. So entscheidet der Spieler über seine Handlungen, wer die Geschichte mit heiler Haut übersteht und wer den bösen Mächten zum Opfer fällt.

