Civilization 7: Die Review Keys sind da! Wann kommt der Test?

Civilization 7 folgt dem positiven Beispiel von Kingdom Come: Deliverance 2 und ermöglicht Journalisten einen frühen Zugang zum Spiel.

Das Spielejahr 2025 gibt mehr Gas als Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Nur wenige Tage nachdem Warhorse verkündete, dass sie bereits die Review Keys für Kingdom Come 2 verschicken, ziehen nun 2K und Firaxis nach: Seit dem 10. Januar werden Redaktionen und Content Creator mit Testversionen zum Rundenstrategiespiel Civilization 7 versorgt.

Auch wir stehen natürlich auf der Liste und stürzen uns bereits in die ersten Partien. Der verhältnismäßig frühe Review-Key-Versand ist bei Civilization 7 sogar noch einen Tick ungewöhnlicher als bei Kingdom Come: Deliverance 2.

Denn es kommt mit 2K von einem großen internationalen Publisher, der normalerweise sehr restriktiv vorgeht und Keys erst kurz vor Release verschickt. Dieses Mal hat sich 2K jedoch anders entschieden. Und das gilt auch fürs Testembargo, das verhältnismäßig früh fällt.

Civilization 7 und Kingdom Come 2 im Test-Duell

Wir hätten es uns definitiv anders ausgesucht und wären sowohl Kingdom Come 2 als auch Civilization 7 diesem Duell um unsere und eure Aufmerksamkeit lieber aus dem Weg gegangen. Denn ja, die Tests für beide Blockbuster erscheinen am gleichen Tag. Im Fall von Civilization 7 dürfen wir sogar die konkrete Uhrzeit kommunizieren:

Das Review-Embargo für Civilization 7 fällt am 3. Februar 2025 um 15 Uhr.

Das verwundert auf den ersten Blick, schließlich ist das Rundenstrategiespiel für die meisten erst ab dem 11. Februar spielbar, also volle acht Tage später.

10:57 Civilization 7 zeigt endlich die Moderne und hebt dabei richtig ab

Autoplay

Allerdings erscheint Civilization 7 in unterschiedlich teuren Versionen. Und wer 100 Euro für die Deluxe-Edition, beziehungsweise 130 Euro für die Gründer-Edition auf den Tisch legt, darf bereits fünf Tage früher loslegen, genauer gesagt am 6. Februar.

Von solchen Vorbesteller-Boni halten wir bekanntermaßen wenig, aber zumindest ist es fair von 2K, dass die Tests bereits drei Tage vor der Early-Access-Phase erscheinen dürfen und damit eine entsprechend frühe journalistische Berichterstattung ermöglichen.

Erste Eindrücke bereits nächste Woche

Das gleichzeitige Erscheinen zweier solch wichtiger Tests stellt selbst eine große Gaming-Redaktion wie GameStar vor einige Herausforderungen. Aber das ist natürlich Jammern auf höchstem Niveau, schließlich könnte es weitaus Schlimmeres geben, als zwei der meisterwarteten Spiele des Jahres mehrere Wochen vor Release testen zu dürfen.

Und unsere Redaktion ist glücklicherweise groß genug, um beides ohne Qualitätsabstriche stemmen zu können. Das Team rund um Civilization-Experte Reiner Hauser und Chef-Skeptiker Peter Bathge ist entsprechend heiß wie Frittenfett, euch mit der bestmöglichen Test-Berichterstattung zu versorgen.

Los geht’s bereits am 16. Januar mit einer ausführlichen Preview, in der wir euch von unseren ersten Spieleindrücken berichten.

Zum Review-Embargo am 3. Februar könnt ihr natürlich das volle Programm erwarten:

einen ausführlichen Test samt Video von Reiner

einen Technik-Check, der euch verrät, wie gut das Spiel auf eurem Rechner läuft

einen Guide, der euch bei den ersten Schritten in Civilization 7 hilft

die eine oder andere Überraschung, die wir noch nicht verraten

Und jetzt entschuldigt uns bitte, wir haben ein bisschen was vorzubereiten. Nur noch eine Runde. Schreibt uns gern in die Kommentare, auf was wir beim Testen am meisten achten sollen.