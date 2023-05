Das neue Spiel der Pokémon-Entwickler wird völlig anders, hier das erste Bild

Das erste Artwork zu Project Bloom sprüht vor abendlicher Waldstimmung.

Moment mal, ist das nicht Ghost of Tsushima? Nein, auf diesem hübschen Artwork seht ihr zum ersten Mal Project Bloom, das neue Spiel der Pokémon-Entwickler Game Freak. Noch ist wenig bekannt über den Titel – aber wir haben sämtliche Infos für euch zusammengetragen!

Was steckt hinter Project Bloom?

Was wird es für ein Spiel? Es wird ein Action-Adventure und hat ausdrücklich gar nichts mit Pokémon zu tun – Studiochef Kota Furushima betont in einem Blog-Post, dass es eine ganz andere Stimmung bieten wird und man sich auf die neue Richtung freue. Project Bloom ist sicherlich nicht der finale Name, sondern der Arbeitstitel des Spiels. Zum Gameplay ist bisher nichts konkretes bekannt.

Was verrät das Artwork? Auf dem Bild ist eine Figur in traditioneller japanischer Tracht mitsamt Strohhut und Schwert zu erkennen, die im goldenen Licht zwischen riesigen Bäumen steht. Falls euch der Stil bekannt vorkommt: Der Künstler Kazuma Koda hat zuvor auch schon an Nier: Automata und Bayonetta 2 gearbeitet.

Wir haben nochmal an die Figur rangezoomt.

Wer wird Publisher? Game Freak arbeitet für Project Bloom mit dem amerikanischen Publisher-Studio Private Division zusammen (unter anderem The Outer Worlds, Hades, Kerbal Space Programm). Die wiederum gehören zu Take-Two.

Wann erscheint Project Bloom? Noch gibt es kein festes Release-Datum für das Spiel. Es soll planmäßig irgendwann zwischen April 2025 und Mai 2026 erscheinen, befindet sich aktuell also in einer frühen Entwicklungsphase. Bis wir echte Screenshots oder gar einen ersten Trailer sehen, wird also vermutlich noch einige Zeit vergehen.

Wir wollen eure Meinung wissen: Habt ihr schon eine Vermutung, was für eine Art Action-Adventure Project Bloom wird? Seid ihr gespannt, ob Game Freak auch etwas ganz anderes als Pokémon erschaffen kann? Oder hättet ihr vielleicht lieber ein neues Pokèmon-Spiel mit realistischer Grafik und einem Setting im feudalen Japan?