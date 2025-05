Das Schwarze Auge hat jetzt eine offene Lizenz, mit der jeder Geld verdienen darf

Mit der neuen ELF-Lizenz dürft ihr endlich euren Traum vom eigenen DSA-Roman erfüllen.

Es ist nich ungewöhnlich, in einem Buch oder Spiel zu Das Schwarze Auge das Wort Elf zu lesen. Immerhin gibt es dieses klassische Fantasyvolk in Aventurien gleich in mehrfacher Ausführung. Wenn ihr aber künftig ein Buch seht, auf dem ELF steht – dann habt ihr es hier mit keinem offiziellen, aber legalen Werk zu tun.

Seit dem 30. April 2025 ist die ELF-Lizenz öffentlich verfügbar und im Grunde jeder und jede kann sich registrieren, um auf Regelinhalte und vor allem Hintergrund-Inhalte zurückzugreifen. Und das eben auch zu kommerziellen Zwecken. Wer etwa einen Roman in Aventurien schreiben will und diesen verkaufen möchte, kann das mit der ELF-Lizenz machen.

Was die ELF-Lizenz möglich macht

ELF steht für Extended License for Friends und ist eine Art Gegenstück zur OGL von Wizards of the Coast, um die es übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit einiges an Ärger gab. Mit der OGL ist es schon lange möglich, dass Dritte Ergänzungsmaterial veröffentlichen und dafür die offiziellen DnD-Regeln verwenden. Das Ergebnis sind in diesem Fall zahlreiche neue Klassen oder Kampagnen in anderen Welten.

Im Falle von DSA, beziehungsweise dessen Verlag Ulisses, beinhaltet die offene ELF-Lizenz auch die Verwendung der Spielwelt. Das öffnet Tür und Tor für zahlreiche neue Bücher oder auch Spiele, die in Aventurien angesiedelt sind.

Ein erstes Beispiel für ein solches Projekt ist die Neuauflage von Myranor. Dieser Kontinent liegt westlich von Aventurien und wird von Ulisses nicht mehr großartig befüllt. Jetzt nimmt sich der Uhrwerkverlag unter Zuhilfenahme der ELF-Lizenz des Projektes an und kombiniert ihn dabei mit den DnD-Regeln. Auch ein Quellenband zur Grünen Ebene entsteht derzeit unter der ELF-Lizenz bei Uhrwerk.

Die ELF-Lizenz ist dabei kostenfrei, allerdings nicht in allen Fällen. Bei Einnahmen durch Vorverkäufe, Crowdfunding oder über Patreon fallen 10 Prozent Lizenzgebühren an.

Was die ELF-Lizenz nicht ermöglicht

Es gibt bei alldem aber noch einen weiteren Haken. Werke, die unter der ELF-Lizenz entstehen, sind in jedem Fall nicht Teil des offiziellen Kanons. Gerade bei DSA spielt die fortlaufende Geschichte der Welt in allen offiziellen Publikationen eine sehr wichtige Rolle und damit hebt sich dieses Rollenspiel beispielsweise auch von D&D ab. ELF-Produkte können diese Geschichte nie voranbringen – doch das kann ja auch befreiend sein.