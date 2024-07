Das Spiel des Jahres 2024: Drei Brettspiele sacken den wichtigsten Preis der Branche ein

Das Brettspiel Sky Team von Luc Rémond wurde zum Spiel des Jahres 2024 gekürt.

Neun grandiose Brettspiele standen als Nominierte auf den Zetteln der Jury, die daraus in drei Kategorien jeweils einen Gewinner zu bestimmen hatte. Das Spiel des Jahres gilt als die weltweit angesehenste Trophäe der Brettspiel-Branche. Jetzt wissen wir, welche drei Spiele diesen wertvollen Preis zugesprochen bekamen.

Alle Nominierten und Gewinner

Jeweils drei Spiele waren in den drei Kategorien Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres nominiert. Während ersteres das beste Spiel für alle und jeden darstellen soll, richtet sich das Kennerspiel des Jahres an Brettspiel-Experten und das Kinderspiel des Jahres eben an eine jüngere Generation.

Das Spiel des Jahres

Sky Team (Gewinner)

(Gewinner) Captain Flip

Auf den Wegen von Darwin

Das Kennerspiel des Jahres

e-Mission (Gewinner)

(Gewinner) Die Gilde der fahrenden Händler

Zug um Zug Legacy - Legenden des Westens

Das Kinderspiel des Jahres

Die magischen Schlüssel (Gewinner)

(Gewinner) Große kleine Edelsteine

Taco Katze Pizza Junior

0:53 Sky Team: Brettspiel-Trailer zum Spiel des Jahres 2024

Das sind die Sieger

Alle Sieger des Spiels des Jahres konnten die Fachjury von ihrer Qualität überzeugen und gelten zum Besten, was Brettspiel-Freunde derzeit bekommen können. Natürlich kommt es aber immer auch sehr stark auf euren eigenen Geschmack an. Falls ihr euch für die Spiele interessiert, gibt es hier noch einen kurzen Blick in die Schachtel.

Sky Team

Spieleranzahl: 2

2 Altersgrenze: Ab 10 Jahren

Ab 10 Jahren Verlag: Kosmos

Kosmos Preis: 30 Euro

Das Spiel des Jahres richtet sich an zwei Personen, die gemeinsam dafür Sorge tragen müssen, ein Passagierflugzeug sicher zu landen. Kooperativ müsst ihr als Pilot und Copilotin Verantwortung übernehmen, und mithilfe eines nur euch bekannten Würfelpools allerlei Maßnahmen ergreifen. Sei es die Kommunikation mit dem Tower oder das Ausklappen des Fahrgestells.

Gesprochen wird dabei nicht, ihr müsst anhand der Züge eures Mitspielers oder eurer Mitspielerin antizipieren, welche Würfel wann am besten zum Einsatz kommen. Das sorgt für Spannung und gemeinsame Euphorie, wenn der Plan durch gute Strategien aufgeht.

e-Mission

Spieleranzahl: 1 bis 4

1 bis 4 Altersgrenze: Ab 10 Jahren

Ab 10 Jahren Verlag: Schmidt

Schmidt Preis: 78 Euro

Auch in e-Mission wird am selben Strang gezogen. In diesem Fall rettet ihr aber nicht nur ein Flugzeug, sondern die gesamte Welt. Das Spiel setzt jeden Spieler und jede Spielerin an die Spitze einer Weltmacht, die mithilfe von Handkarten den Planeten vor der Klimakatastrophe bewahren muss.

Dafür gilt es, dass alle irgendwie zusammenarbeiten und trotzdem gesellschaftliche Probleme nicht aus den Augen verlieren. Ihr müsst durch kluge Strategien sowohl die CO₂-Emission reduzieren, als auch globale Unruhen eindämmen. Eine unterhaltsam hitzige und hochaktuelle Thematik, die durch die Vermittlung realer Projekte obendrein recht lehrreich erscheint.

Die magischen Schlüssel

Spieleranzahl: 2 bis 4

2 bis 4 Altersgrenze: Ab 6 Jahren

Ab 6 Jahren Verlag: Game Factory

Game Factory Preis: 30 Euro

Das Kinderspiel des Jahres entführt euch und womöglich auch euren Nachwuchs in einen magischen Wald, in dem sich haufenweise bunte Schlüssel verbergen. Die magischen Schlüssel setzt dabei stark auf den Reiz des Risikos. Ihr müsst entscheiden, ob ihr euch mit eurer Ausbeute zufriedengebt oder das Glück herausfordert.

Denn manche Schlüssel lassen euch mehr Edelsteine aus einer physischen Schatztruhe nehmen als andere – es gibt aber auch Schlüssel, mit denen ihr überhaupt nichts bekommt. Die große Kunst des Brettspiels liegt darin, selbst bei einer Pechsträhne nie die Motivation zu verlieren und immer einen Trostpreis einzusacken, der zum Weitermachen anregt.

Das Spiel des Jahres wird seit 1979 verliehen und hat sich in dieser Zeit zu einem wahren Gütesiegel gemausert. Wenn ihr die rote Trophäe auf einer Schachtel seht, könnt ihr davon ausgehen, dass da was Gehaltvolles drinsteckt.

Der Preis für das Kinderspiel des Jahres wird seit 2001 verliehen, der für das Kennerspiel des Jahres seit 2011. Letztes Jahr erhielt die Brettspiel-Version von Dorfromantik den Preis für das Spiel des Jahres.