DayZ 2 kommt wirklich: Nachfolger zum Survival-Phänomen ist in Entwicklung

Offizielle Gerichtsunterlagen von Microsoft bestätigen die Entwicklung von DayZ 2.

Es gibt News, die kommen nicht wirklich überraschend, aber auf unerwartetem Wege. Die jetzt von der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) veröffentlichten Gerichtsunterlagen bestätigen, dass Microsoft schon länger über die Information verfügt, dass DayZ 2 bei Bohemia Interactive in Entwicklung ist.

Weitere Spiele heißen Arma Reforger und Arma 4, die allerdings von Bohemia bereits veröffentlicht beziehungsweise offiziell bestätigt wurden. Über DayZ 2 verlor allerdings niemand ein Wort, bis jetzt die ehemals vertraulichen Daten durch die geplante Microsoft-Übernahme von Activsion Blizzard ans Licht kamen.

Unbekannter Entwicklungsstand

Weitere Informationen zu DayZ 2 gibt es nach jetzigem Stand nicht. Wir haben bei Bohemia um eine Stellungnahme gebeten und von PR-Manager Pavel Křižka die folgende Antwort erhalten:

Während wir unseren Fokus in Bezug auf die Möglichkeiten des DayZ-Spiels, der Marke und des Teams selbst erweitern, können wir im Moment nicht zu viele Details anbieten.

Es gibt zahlreiche Projekte, an denen die Entwicklerteams von Bohemia Interactive derzeit arbeiten, aber diese werden erst dann offiziell bekannt gegeben, wenn die Zeit dafür reif ist.

Bislang bleibt offen, wie weit die Entwicklung von DayZ 2 bereits vorangeschritten ist. Die Aussage ließe sich aber so interpretieren, dass vieles noch am Anfang stehen könnte. Es könnte also noch Jahre dauern, bis der Nachfolger des bekannten Survivalspiels erscheint.

DayZ hingegen wurde zuletzt mit einem neuen Update versorgt:

1:31 DayZ zeigt die neuen Inhalte im Update 1.21, darunter Armbrust und Mittelalter-Rüstung

Woher genau kommen die Infos?

Die Info über DayZ 2 stammt von vormals internen Microsoft-Unterlagen, die nun im Zuge der geplanten, aber von vielen Seiten kritisch betrachteten Übernahme des Publishing-Giganten Activision-Blizzard durch die FTC veröffentlicht wurden. Darin heißt es zu künftigen/aktuellen Spielen von Bohemia:

Entwickler arbeitet an Arma Reforged, Arma 4 und DayZ 2.

Die Unterlagen bieten eine Übersicht über Entwickler und Publisher, die sich aus der Sicht von Microsoft für Zusammenarbeit eignen, etwa im Game Pass. DayZ ist seit Mai 2020 im Game Pass spielbar. Das Dokument legt ferner nahe, dass Bohemia Schwierigkeiten hat, den PC Game Pass zu akzeptieren , aber sich mit den Erfolgen im Xbox Game Pass zufrieden zeige.

DayZ im Test Wie gut ist eines der wichtigsten Survivalspiele aller Zeiten heute? von Christian Just

DayZ gilt als eines der einflussreichsten Spiele der letzten zehn Jahre, dank seiner Pionierrolle für die Hardcore-Survival-Simulationen, nachdem Minecraft das Genre zuvor eher leichtherzig definiert hatte. In unserem obigen Test prüfen wir das einst problembehaftete Spiel auf Herz und Nieren – mit (überwiegend) positiven Ergebnissen.

Und ihr? Freut ihr euch schon auf DayZ 2, auch wenn es erst mal nur als kleiner Punkt am Horizont auftaucht? Oder findet ihr eure Herausforderung in einem anderen Genrevertreter? Schreibt es gerne in die Kommentare.