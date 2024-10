Brisanter Steam-Bestseller Liar's Bar belohnt euch fürs Lügen und Betrügen

Karten, Würfel und Revolver: In Liar's Bar kann der Schwein täuschen.

Steam hat einen neuen Indie-Liebling: Liar's Bar vom türkischen Animationsstudio Curve Animation. Das Spiel setzt aufs Bluffen und Lügen. Wer verliert, muss fatale Konsequenzen fürchten.

Liar's Bar

1:06 Neuer brisanter Steam-Hit: Liar's Bar macht aus Psycho-Spielchen unter Freunden todernste Realität

Liebevoll animierte Fabelwesen, eine zwielichtige Kneipe, ein düsterer Twist: Liar's Bar schlägt auf Steam ziemlich hohe Wellen und erreicht über 100.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler.

Ihr schlüpft in die Haut eines Tierwesens und müsst in der Lügnerkneipe um euer Leben spielen. Beim Würfel- oder Kartenspiel kommt es weniger auf euer Glück als vielmehr auf euer Geschick an, erfolgreich zu bluffen.

Wer verliert beziehungsweise beim Lügen ertappt wird, muss russisches Roulette spielen oder Gift trinken und scheidet aus. Damit ihr also gewarnt seid: Im Spiel ist selbstverletzendes Verhalten zu sehen.

Liar's Bar dreht im Internet die große Runde, auch dank TikTok. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Die kompletten Top 10 auf Steam

Auch erwähnenswert: Survival-Uropa DayZ kommt dank neuem DLC Frostline wieder unter die zehn umsatzstärksten Steam-Spiele der Woche, muss sich jedoch mit gemischten Fan-Reaktionen auseinandersetzen. Und das neue Dragon Ball: Sparking Zero bleibt für die dritte Woche in Folge in den Top 3 und avanciert nebenbei zum echten Fan-Liebling auf Steam mit über 90 Prozent Zustimmung.

Jetzt seid ihr gefragt: Spielt ihr selbst gerade Liar's Bar? Wie gefällt euch das Spiel? Oder seid ihr mal wieder in DayZ unterwegs und wollt eure Meinung zum neuen DLC dalassen? Schreibt es gerne in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Meinungen, Anmerkungen und Erlebnisse.