Zuerst waren es nur Gerüchte um DayZ, jetzt hat Entwickler Bohemia Interactive es offiziell bestätigt: Das Studio in Bratislava wurde kürzlich geschlossen. Laut Tweet geschah das im Einvernehmen zwischen Management und den Studioleitern. Auf die zukünftige Entwicklung des Survivalspiels soll das Ganze keine Auswirkungen haben:

We recently closed our Bratislava studio. It was a mutual decision between management and studio leads, and we want to thank all team members for their contribution.



This decision won't affect the future dev. of DayZ, which will continue as outlined here: https://t.co/iXt1gntkTa pic.twitter.com/Ca6nKH4KcW