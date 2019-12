DayZ: Zweite Map Livonia jetzt als kostenpflichtiger DLC verfügbar

DayZ spielte bis jetzt nur in Chernarus, einer fiktiven postapokalyptischen Welt, die ursprünglich aus Arma 2 stammt, für DayZ weiterentwickelt wurde und von der Landschafts- und Stadtgestaltung dem postsowjetischen Russland nachempfunden ist.

Nun kommt mit der DLC-Karte Livonia eine neue Spielwelt hinzu, die vom realen Polen inspiriert ist. Interessierte Spieler von DayZ finden die neue Map als kostenpflichtige Erweiterung auf Steam. Der Preis für das Addon beläuft sich auf 14 Euro.

Ganz neu ist die Karte indes auch nicht, sondern stammt aus der ebenfalls von Entwickler Bohemia herausgebrachten Militärsimulation Arma 3. Genauer gesagt aus dem neuen Addon Contact, das den Erstkontakt mit Außerirdischen aus militärischer Perspektive thematisiert.

Wie die neue Map in DayZ aussieht, könnt ihr euch in dieser Bildergalerie anschauen:

Die Features von DayZ: Livonia

Auf der Steam-Seite des Livonia-DLCs findet sich auch eine detaillierte Beschreibung der Besonderheiten. Neben beschaulichen Landschaften gibt es auch eine echte Gefahr durch ein neues Wildtier, den Braunbären. Diese Features beinhaltet Livonia:

Größe: Livonia ist 163 Quadratkilometer groß. Die neue Map fällt also im Vergleich mit Chernarus, die 225 Quadratkilometer umspannt, deutlich kleiner aus. Dennoch bleibt die Map riesig und bietet viel Raum zur Erkundung.

Landschaften: In Livonia können Spieler zahlreiche für Polen typische Seen und Flüsse bespielen, die sich mit dichten Wälder, ausgedehnten Ebenen und überwucherten Feldern abwechseln. Auch Moraste und verfallene Gebäude zeichnen die ländlich geprägte Umgebung aus.

Spielerzahlen: Livonia unterstützt auf offiziellen DayZ-Servern wie Chernarus bis zu 60 Spieler. Durch die kompakteren Ausmaße kommen in Livonia allerdings öfter Spieler-Begegnungen zustande, aus denen in DayZ bekanntlich die interessanten Interaktionen entstehen.

Jagen und Angeln: Um an Nahrung zu gelangen, sollen Spieler bevorzugt auf die Jagd und zum Angeln gehen. Zum Fischen bieten sich die Seen und Flüsse in Livonia an, während verschiedene Wildtiere zum Jagen durch die Spielwelt streifen. Allerdings findet mit dem eurasischen Braunbären auch ein gefährliches Raubtier seinen Weg ins Spiel, das die Jäger zu Gejagten machen kann.

Wechselhafte Wetterlagen: Das Wetter auf der neuen Karte ist meistens angenehm und sonnig, aber auch unberechenbar. So können starke Gewitter und Regenfälle einsetzen. Überlebende müssen sich dann, wie schon in Chernarus, nach geeigneter Schutzkleidung umschauen oder anderweitig den Regen vermeiden. Sonst laufen sie Gefahr, mit durchnässter Kleidung eine gefährliche Unterkühlung zu erleiden.

Bohemia hat auch den Release-Trailer von DayZ: Livonia veröffentlicht. Dieser gibt euch einen Einblick, wie sich das bekannte DayZ-Gameplay in der neuen Umgebung ausformen kann:

Gleichzeitig mit dem Release von Livonia geht auch das kostenlose Update 1.06 für DayZ live, das zuvor auf den Experimental-Servern getestet wurde.

Patch 1.06 macht einige Neuerungen in Livonia auch für reine Chernarus-Spieler verfügbar. Darunter der Braunbär als neues Wildtier, das Angeln als Aktivität zur Nahrungsbeschaffung, eine Reihe Waffen wie die Vaiga-Schrotflinte und zahlreiche Detailverbesserungen. Im offiziellen Forum findet ihr die Patch Notes zu DayZ 1.06.

