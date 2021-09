DayZ: Das größte Update des Jahres bringt einen Hauch Stalker-Feeling

Das postapokalyptische Zombie-Survival-Spiel DayZ hat sein größtes Inhalts-Update des Jahres 2021 erhalten. Das Update 1.14 ist seit dem Abend des 29. September 2021 live und führt zahlreiche spannende Neuerungen ein – welche das sind und was sonst noch in den Patch Notes steckt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Verseuchte Zonen: Die größte und aufregendste Neuerung von Patch 1.14 dürften die neuen Verseuchten Zonen sein, die ab sofort überall in der fiktiven postsowjetischen Spielwelt Chernarus auftauchen können.

Von diesen gibt es zwei Arten: Statische Zonen bleiben an einem festen Ort und bieten hochwertigen Loot, während dynamische Zonen zufällig entstehen und die Beute im betroffenen Gebiet ebenfalls deutlich verbessern.

Wie die Zonen genau entstehen und warum ihr unbedingt einen NBC-Schutzanzug oder Gasmasken mitbringen solltet, seht ihr im Trailer zu Update 1.14:

Neben den Verseuchten Zonen erwarten euch außerdem folgende Neuerungen:

Neue Fallen: Für alle Hobbyjäger wurden drei neue Fallen eingebaut, mit denen sich jeweils ein bestimmtes Tier fangen lässt - eine größere Fischnetzfalle, eine kleine Fischflaschenfalle und eine Schlingenfalle. Außerdem gibt es mit dem Stolperdraht eine Falle, die gegen andere Spieler wirksam ist.

Für alle Hobbyjäger wurden drei neue Fallen eingebaut, mit denen sich jeweils ein bestimmtes Tier fangen lässt - eine größere Fischnetzfalle, eine kleine Fischflaschenfalle und eine Schlingenfalle. Außerdem gibt es mit dem Stolperdraht eine Falle, die gegen andere Spieler wirksam ist. LE-MAS Gewehr: Das neue Sturmgewehr verwendet 5,56 x 45 mm Munition, bietet ein 25-Schuss-Magazin und Einzel-, Burst- und Automatikfeuer.

Das bislang größte Update des Jahres bringt nicht nur Neuerungen, sondern natürlich auch zahlreiche Balance-Anpassungen, Bugfixes und Technikverbesserungen. Die riesie Liste mit den vollständigen Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.