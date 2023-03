D+D Direct im Recap: Hier die wichtigsten Ankündigungen und Trailer für Rollenspieler

Von Minecraft-Drachen bis zu spitzohrigen Assassinen: Wir fassen alle wichtigen Ankündigungen der D&D Direct zusammen.

Die diesjährige D&D Direct hat einige Ankündigungen bereitgehalten: Spiel-Erweiterungen, Kartenpacks, Figuren, Bücher und noch mehr, was eingefleischte Rollenspielfans begeistern könnte. Wir fassen für euch zusammen, was in der Welt von Dungeons & Dragons gerade so abgeht.

Alle Ankündigungen im Überblick

Minecraft D&D

1:10 Minecraft Dungeons & Dragons: Das Fantasy-Rollenspiel stellt sich im Trailer vor

Minecraft verwandelt sich mit dem DLC Dungeons & Dragons zum richtigen Rollenspiel. Hier kommt ein dickes Ding auf uns zu, mit Skillbäumen und Klassen, einem neuen User Interface und noch viel mehr. In unserem Artikel erfahrt ihr noch mehr, was in Minecraft Dungeons & Dragons drinsteckt. Außerdem könnt ihr mit Monstrous Compendium – Volume 3: Minecraft Creatures fünf klassische Minecraft-Monster wie den Creeper in eure D&D-Spielwelt kostenlos dazu werfen.

Neverwinter Menzoberranzan

0:32 Neverwinter wird noch größer: Jetzt geht's in die düstere Stadt Menzoberranzan

Neverwinter hat eine neue Erweiterung mit dem simplen Namen Menzoberranzan! Die ist inspiriert vom Buch Legend of Drizzt, geschrieben von R. A. Salvatore. Menzoberranzan ist schon jetzt erhältlich.

Der Würfel darf bei einem Tabletop-Spiel natürlich nicht fehlen.

Es gab neue Szenen des virtuellen Tabletop-Spiels zu sehen, an dem aktuell gearbeitet wird. Es soll wohl auf mehreren Plattformen erscheinen, einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber sie hoffen, dass wir es noch dieses Jahr spielen können.

Secret Lair Drop

Ob sich Edgin wohl auch als legendäre Kreatur bezeichnen würde?

Während Honor Among Thieves aktuell in den Kinos läuft, gibt’s für Wizards of the Coast einen neuen Secret Lair Drop. Darin enthalten sind sechs neue Karten, die alle auf die Figuren im Film basieren – ihr findet hier also schicke Artworks von Edgin, Forge, Holga, Simon, Doric und Xenk. Gut möglich, dass die äußerst beliebt werden - der Film kommt ja äußerst gut an.

Hasbro Figuren

Da hört’s aber noch nicht auf mit Honor Among Thieves. Hasbro hat schon vor längerer Zeit angekündigt, kleine Figürchen zu den Charakteren herzustellen – jetzt wissen wir aber etwas mehr: Unter anderem sind Xanathar, ein Eulenbär und der Displacer Beast dabei. Mehr Infos sollen dann beim Hasbro Pulse Fanstream am 29. März kommen.

Wizkids Replika

Der Eulenbär schafft es irgendwie, beängstigend und gleichzeitig süß zu sein.

Wer sich eine zähnefletschende Truhe oder ein Baby-Eulenbär gerne ins Zimmer stellt, der kann sich über die neuen Replika von Wizkids freuen.

50 Jahre Dungeons & Dragons

2024 werden die Verliese und Drachen ein halbes Jahrhundert alt. Damit das auch ordentlich gefeiert wird, erscheint eine Dokumentation über die Inspiration und Evolution von D&D.

Was noch kommt

An Lesestoff fehlt es Dungeons&Dragons-Fans dieses Jahr nicht.

Vier Bücher sollen dieses Jahr noch erscheinen. Welche das sind und wann die erscheinen sollen, seht ihr im obigen Bild. Was nach 2023 anstehen soll, ist wohl die Rückkehr von Vecna – genaueres wissen wir aber kaum.

Was haltet ihr von der diesjährigen D&D Direct? Seid ihr schon heiß auf das Minecraft DLC oder reizt euch eher die Erweiterung von Neverwinter? Oder ist es doch das Replika vom süßen Eulenbär? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!