Dead Cells mischt Metroidvania- und Roguelite-Elemente und konnte damit bereits mehr als eine Millionen Spieler für sich begeistern. Am 28. März geht es weiter: Dann erscheint die kostenlose Erweiterung »Rise of the Giant«. Um euch auf den Release einzustimmen, hat der Entwickler einen kurzen Cartoon-Trailer veröffentlicht.

Die Inhalte des kommenden DLC sind durch die Alpha- und Beta-Phase des Updates bereits seit längerem bekannt. Der neue Content richtet sich vor allem an Profis. Denn Dinge wie den neuen Geheim-Dungeon und das alternative Ende werdet ihr nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu Gesicht bekommen. Und der hat es in sich. Um weitere der Neuerungen zu sehen, müsst ihr das Spiel wenigstens einmal beendet haben.

Das ist neu in »Rise of the Giant«

Neues Level: Nach dem ersten Durchlauf des Spiels könnt ihr die Kavernen betreten.

Nach dem ersten Durchlauf des Spiels könnt ihr die Kavernen betreten. Neuer Boss: Am Ende der Kavernen wartet ein neuer Bossgegner auf euch.

Am Ende der Kavernen wartet ein neuer Bossgegner auf euch. Benutzerdefinierter Modus: Der Custom-Mode wird nun nach einigen Runs freigeschaltet, statt nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf.

Der Custom-Mode wird nun nach einigen Runs freigeschaltet, statt nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf. Skin-System: Ihr könnt Blaupausen finden und insgesamt 50 Outfits für den Protagonisten freischalten. Es gibt keine Mikrotransaktionen.

Dead Cells - Screenshots ansehen

Neue Gegner: Ihr könnt insgesamt 10 neue Gegner treffen, einige nur auf höheren Schwierigkeitsstufen.

Ihr könnt insgesamt 10 neue Gegner treffen, einige nur auf höheren Schwierigkeitsstufen. Neue Skills: Insgesamt drei neue Fertigkeiten erweitern euer Arsenal.

Insgesamt drei neue Fertigkeiten erweitern euer Arsenal. Neue Waffen: Insgesamt 10 neue Waffen könnt ihr bei eurer Erkundung der mysteriösen Insel finden.

Insgesamt 10 neue Waffen könnt ihr bei eurer Erkundung der mysteriösen Insel finden. Spezialisten-Shop: Ersetzt die alte Hunter-Granate. Hier gibt es unter anderem Karten oder Skins zu kaufen.

Ersetzt die alte Hunter-Granate. Hier gibt es unter anderem Karten oder Skins zu kaufen. Ein Geheimlevel: Wer das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad beendet, kann ein geheimes Level inklusive Bosskampf finden.

Die Entwicklung geht weiter. Auf der Steam-Seite zum DLC gibt das Team an, dass die Arbeiten noch lange nicht abgeschlossen sind. Solange die Fans neue Inhalte fordern, wird man diese liefern. Da sist auch der Grund für die Veröffentlichung von »Rise of the Giant«. Motion Twin war eigenen Aussagen nach von der Reaktion der Community überwältigt. Die Gratis-Inhalte sind ihre Art sich dafür zu bedanken. Deswegen zielen sie auch auf jene Spieler ab, die seit dem ersten Tag dabei sind und das Spiel quasi in- und auswendig kennen.

Plus-Video: Publishergift Dark Souls - Warum trauen sich die großen Hersteller nicht an das Souls-Konzept ran? - GameStar TV