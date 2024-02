Dead Cells: Nach 6 Jahren ist für eines der bestbewerteten Steam-Spiele bald endgültig Schluss

Dead Cells blickt auf sieben sehr erfolgreiche Jahre zurück.

Nein, keine Sorge: Ihr könnt Dead Cells auch in absehbarer Zukunft problemlos spielen. Der Indie-Hit geht 2024 bereits in sein siebtes Jahr und hat seit seinem Release jede Menge zusätzliche Inhalte spendiert bekommen.

Seien es nun die DLCs Bad Seed, Fatal Falls oder Return to Castlevania: Fans konnten sich lange Zeit fast schon sicher sein, dass es weitere Inhalte zum populären Rogue-lite geben wird. Honoriert wird diese Langzeitpflege mit einem Äußerst positiv bei über 125.000 User-Reviews auf Steam.

Jetzt ist aber endgültig Schluss. Dead Cells wird schon bald nicht mehr weiterentwickelt.

Das Entwicklerteam verabschiedet sich von Dead Cells

Mit der Überschrift Lebe wohl, Dead Cells beginnt ein Statement des Teams von Evil Empire, das den Titel vom ursprünglichen Entwickler Motion Twin übernommen und daraufhin in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nach vier DLCs und stolzen 18 weiteren Updates wird das Team bald einen Haken an Dead Cells machen. Man werde die Arbeit am Spiel und insbesondere dessen wunderbare Community vermissen. Außerdem entschuldigen sie sich für jeden zerstörten Controller, den das Spielen des Bioms Derelict Distillery zur Folge hatte.

Neue Projekte zu Dead Cells geplant

Auch von Motion Twin gibt es ein Statement, diesmal auf Steam. Der Dead-Cells-Erfinder kündigt an, dass sich das für mobile Geräte gedachte Update 34 Clean Cut etwas verspätet und erst später dieses Jahr erscheint.

Das für PC und Konsolen gedachte Update 35 The End is Near befindet sich auf der Zielgeraden, doch offenbar gibt es noch ein paar Probleme, an deren Beseitigung das Team derzeit mit voller Kraft arbeitet.

Der Release von Update 35 markiere dann das Ende unserer kreativen Reise mit diesem Spiel . Evil Empire werde sich im Anschluss neuen Abenteuern widmen, sprich neuen Spiele-Projekten. Motion Twin selbst stellt hingegen eine Zukunft von Dead Cells außerhalb der Videospiele in Aussicht.

Damit sind die bereits angekündigte Animationsserie sowie ein Brettspiel gemeint. Außerdem wird noch ein weiteres Projekt angeteast, das den Dead-Cells-Helden in einer anderen Welt erwähnt.

Ob es irgendwann einen waschechten Nachfolger zu Dead Cells geben wird, ist nicht bekannt. Fans des Spiels dürften jetzt aber ohnehin erst mal gespannt sein, was Evil Empire als nächstes plant. Seit wann spielt ihr Dead Cells und wie viele Stunden zeigt eure Uhr auf Steam an? Welcher der DLCs ist euer persönlicher Favorit und warum genau? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!