Dead Island 2 im Wertungsspiegel: Die größte Stärke wird selbst in den kritischsten Tests gelobt

Spaßige Kämpfe gegen Zombies allein können Dead Island 2 nicht in höchste Wertungsgefilde befördern.

Packt die Sonnenbrille ein, schnappt euch ein Handtuch und denkt an einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor: Ab dem 21. April 2023 könnt ihr euch in Dead Island 2 ins sonnige Los Angeles begeben, um dort das gute Wetter zu genießen und euch die kulturellen Geheimtipps der Stadt anzuschauen. Ach ja, und um hunderte außer Kontrolle geratene Zombies zu bekämpfen.

Macht der Kampf gegen die untote Meute Spaß? Das haben wir für euch in unserem quicklebendigen Test herausgefunden:

Dead Island 2 im Test Mit dieser Qualität hätte ich nach neun Jahren nicht gerechnet! von Vali Aschenbrenner

Soweit zu unserer Meinung, aber wie äußern sich die internationalen Kritikerstimmen zu Dead Island 2? Auch zu dieser Frage können wir euch eine Antwort liefern. Welche Aspekte des Spiels besonders gelobt und welche kritisiert werden, erfahrt ihr hier.

Man trifft sich in der Mitte

Auffällig bei Dead Island 2 ist das breite Spektrum bei den Wertungen. Eine Publikation vergibt hervorragende 90 Punkte, andere Outlets strafen das Spiel mit einer mauen Wertung von 60 oder weniger ab. Das sorgt derzeit für einen Metascore von 74. Bei Open Critic kommt die Zombie-Gaudi auf den gleichen Wert.

Das sagen die internationalen Tests

Schauen wir uns nun im Detail an, welche Aspekte besonders gelobt oder kritisiert werden. Die wohl größte Stärke von Dead Island 2 wird dabei schnell ersichtlich, da sie selbst in den kritischsten Tests noch positiv hervorgehoben wird: Die Kämpfe gegen die Zombies machen einfach Laune!

Brendan Lowry von Windows Central lobt abseits der Splatter-Gefechte vor allem die Optik der Spielwelt sowie das reichhaltige Waffenarsenal und vergibt eine satte 90er-Wertung. Im Fazit heißt es:

Dead Island 2 ist alles, was sich ein Dead-Island-Fan wünschen könnte. Mit den fesselnden Kampfmechaniken, exzellenter Charakter- und Ausrüstungsprogression, urkomischer Satire und einer fantastischen Präsentation hat dieses langerwartete Sequel bewiesen, dass es die Wartezeit wert war.

Bei Jeuxvideo zeigt man sich etwas zurückhaltender und kommt am Ende auf eine Wertung von 80 Punkten. Hier werden zwar auch die Kämpfe gelobt, bei der Story und dem auf Dauer monotonen Spielablauf muss Dead Island 2 aber Federn lassen:

Dead Island 2 revolutioniert weder die Saga noch das Survival-Spiel, aber sorgt für das Wesentliche. Dambuster Studios bietet Fans des Zombie-Survivals eine blutige und sonnige Reise in das Herz einer rot gestrichenen Stadt der Engel. Das Verstümmeln der Zombies war noch nie so brutal und die Genugtuung fühlte sich dabei so viszeral an. Dieses FPS ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, und leidet unter einer gewissen Wiederholung, die durch Großzügigkeit wieder ausgeglichen werden soll.

Für Eike Kramer von 4Players.de sortiert sich Dead Island 2 im Mittelfeld ein, was in einer Wertung von 75 resultiert. Auch er lobt die unterhaltsame Action, bemängelt aber den fehlenden Mehrwert abseits des Splatter-Spektakels:

Der lockere Ton, die teils gute Technik und ein ganzer LA River voller Pixelblut machen die Zombie-Schnetzelei dann auch noch zu einem ordentlich unterhaltsamen Hirn-aus-Slasher, der jenseits der auch zu viert spielbaren Splatter-Orgie allerdings kaum Mehrwert mitbringt. [...] Dead Island 2 ist solide, blutige, kompromisslose Splatter-Unterhaltung ohne großen Anspruch. Nicht mehr – aber auch nicht weniger.

Deutlich schlechter kommt Dead Island 2 bei PC Gamer weg. Dort reicht es am Ende nur für 55 Punkte, was laut Lewis Parker eine Vielzahl an Gründen hat:

Dead Island 2 wird durch langweilige Designentscheidungen, sich wiederholende Kämpfe und eine schmerzhaft schwache Geschichte runtergezogen, wobei die einzige Rettung die großartige Performance auf dem PC ist.

Noch negativer sieht es bei Tarran Stockton von GGRecon aus, wo eine Wertung von 50 bereits klarmacht, dass man Dead Island 2 nicht viel abgewinnen kann. Aber auch hier wird zumindest das Kampfsystem gelobt:

Dead Island 2 [...] endet nur geringfügig besser als das ursprüngliche Spiel, ohne jemals sein volles Potenzial zu erreichen . Der verbesserte Kampf ist die große Rettung des Spiels, aber es reicht nicht aus, um die flache Fortschrittsmechanik, die inkonsistente Atmosphäre und die unkonzentrierte Geschichte wiedergutzumachen.

Gemeinsam mehr erreichen: Am allermeisten Spaß macht Dead Island 2 laut unserem Zombie-Experten Vali ganz klar im Koop. Wie ihr mit euren Freunden zusammenspielt und ob der Titel Crossplay unterstützt, erklären wir euch in unserem FAQ.

Jetzt wollen wir natürlich auch von euch wissen: Habt ihr Bock auf Dead Island 2? Seid ihr voll und ganz damit zufrieden, Zombies auf möglichst kreative Art und Weise die vermoderte Visage neu zu gestalten? Oder hättet ihr euch vor allem im Hinblick auf die Handlung mehr von dem Titel erhofft? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!