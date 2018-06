Die E3 2018 hat einen neuen Trailer zu Death Stranding und damit auch Hunderte neue Fragen hervorgebracht. Während Spieler weltweit noch rätseln, was genau es mit den übernatürlichen Wesen und Norman Reedus' Baby auf sich hat, veröffentlicht ein Entwickler einfach seine eigene Version des Spiels.

Wir reden selbstverständlich vom legendären Spieldesigner Kojumbo und seinem neuesten Meisterwerk Deadly Standing. Unter dem Motto »Überlebe und beschütze die Flasche« kämpft ihr in diesem kostenlosen Survival-Shooter für Android-Smartphones gegen dunkle Kreaturen am Strand. Auch die Handlung wirkt vielversprechend:

"Ihr könnt endlich als das große Genie Kojumbo spielen. Jeder weiß, dass Kojumbo ein Genie ist. Darum ist dieses Spiel brilliant. Es gab eine weltweite Katastrophe. Die große Explosion hat die uns bekannte Welt verändert und das Wasser verschwand. Alle Meerestiere sind gestrandet. [...] Du hast eine Flasche mit einem Baby und du musst es vor dunklen Kreaturen beschützen."

Das Gameplay über dieser Zeile stammt vom Youtuber Uptodown, der sich mutig in den Kampf gegen die übernatürlichen Wesen wagt.

Die Bewertungen im Play Store sind gemischt. Viele Spieler vergeben nur einen Stern und bezeichnen Deadly Standing - berechtigterweise - als Rip-Off. Andere springen auf den Gag auf und verkünden unter fünf Sternen »Kojumbo hat es wieder geschafft!«.

Hinter Deadly Standing steckt in Wahrheit das Entwicklerstudio Sky Patrol, das auch andere bekannte Spiele schon durch den Kakao gezogen hat. Aus Sea of Thieves wurde Thieves - Sea of Pirates, Playerunknown's Battlegrounds heißt Last Grand Battle Royale - Überlebender Unbekannt.

Wenn ihr statt der Trash-Parodie mehr zu Death Stranding sehen wollt, findet ihr unter der News den neuesten Trailer von der E3 2018, der erstmals Gameplay gezeigt hat.