Ryan Reynolds Rückkehr als beliebter Anti-Held legt mit Deadpool 2 einen erfolgreichen Kinostart hin. Gleich am ersten langen Wochenende erobert der Film die US-Kinocharts und verdrängt den bisherigen Spitzenreiter Avengers: Infinity War nach drei Wochen auf dem 2. Platz.

Deadpool 2 in der Filmkritik: Ein Clown, der uns zum Weinen bringt

USA: Erfolgreichster Start eines R-Rating-Films

Allein in den US-Kinos nimmt die Comic-Verfilmung laut Box Office Mojo mehr als 125 Millionen Dollar ein. Damit legt Deadpools Rückkehr zwar einen hervorragenden Kinostart hin, bliebt jedoch ein wenig hinter den Erwartungen des Filmstudios. Schließlich hat der erste Deadpool-Film im Jahr 2016 satte 152 Mio. Dollar am ersten Wochenende eingespielt.

Dennoch kommt der Film Deadpool 2 am ersten Tag auf rund 53,3 Mio. Dollar Einnahmen, mehr als Stephen Kings Es mit 50,4 Mio. und ist damit der erfolgreichste Kinostart eines R-Rating Films in den USA.

Deadpool verdrängt die Avengers

Auch in den deutschen Kinos erobert Deapool 2 die Charts im Sturm und kann sich mit mehr als 650.000 Besucher am ersten Wochenende als neuer Spitzenreiter positionieren. Zum Vergleich: Auch hierzulande war der erste Deadpool-Film mit rund 710.000 Besuchern am Startwochenende erfolgreicher.

Insgesamt kommt Deadpool 2 bisher auf über 300 Mio. Dollar Einnahmen an den Kinokassen weltweit (laut Box Office Mojo). Jedoch wurden hier noch nicht alle Einnahmen berücksichtigt, so dass in den nächsten Tagen die Zahlen sicherlich noch etwas nach oben korrigiert werden. Ob Deadpool 2 schließlich an den Erfolg des ersten Films mit satten 783 Mio. Dollar Kinoeinnahmen weltweit heranreichen kann, wird sich zeigen.