Marvels neuster Streich Avengers: Infinity War legte auch in China einen rekordverdächtigen Kinostart hin. Mit den zusätzlichen Einnahmen von über 200 Mio. Dollar als zweitbester Kinostart des Landes, knackt die Comic-Verfilmung die Eine-Milliarde-Marke an Einnahmen außerhalb der USA.

Insgesamt kommt der dritte Avengers-Film somit auf spektakuläre 1,606 Milliarden Dollar weltweit in nur 18 Tagen Spielzeit. Das hat bisher noch kein anderer Film geschafft. Damit legt der Superheldenfilm nicht nur den erfolgreichsten Kinostart hin, sondern erobert auch gleich die Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten (laut Box Office Mojo):

Avatar (2009) mit 2,788 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Titanic (1997) mit 2,187 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015) mit 2,068 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Jurassic World (2015) mit 1,671 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Avengers 3: Infinity War (2018) mit 1,606 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen

Knapp 3 Millionen deutsche Kinobesucher

In den deutschen Kinos bleibt das neue Marvel-Abenteuer ungeschlagen der neue und alte Spitzenreiter der Kinocharts. Schon jetzt haben rund 2,7 Millionen Besucher den Film in den Kinos gesehen und setzen Avengers 3 damit an die Spitze der erfolgreichsten Superheldenfilme aus dem Marvel Cinematic Universe, nach Guardians Of The Galaxy (2014) mit 2,5 Mio. Kinobesucher.

Nun fehlt nicht mehr viel, um der erfolgreichste Film des Jahres zu werden. Dafür gilt es, Fifty Shades Of Grey 3 mit rund 3 Mio. Besucher zu schlagen, was sicherlich in den nächsten Wochen passieren wird.

