Deadpool + Wolverine: Ihr wollt wissen, welcher Witz Disney zu viel war? Jetzt kennen wir die Antwort

Der gestrichene Witz hat tatsächlich etwas mit Disneys Kult-Maus Micky Maus zu tun. Bildquelle: Disney/Marvel

Der Blockbuster Deadpool & Wolverine platzt fast vor Witzen und Gags, die teilweise unter die Gürtellinie gehen. Bei einem Witz über eine kultige Maus in Latzhose zog Disney jedoch für sich die Reißleine. Ja, genau. Es geht um Micky Maus!

Achtung! Es folgen Spoiler zur Handlung von Deadpool & Wolverine!

Um welche Szene handelt es sich? Im Verlauf der Story erreichen Deadpool und sein neuer bester Freund Wolverine (Hugh Jackman) eine Zelle, in der Widerstandskämpfer von Cassandra (Emma Corrin) gefangen gehalten werden. Neben Blade (Wesley Snipes), Gambit (Channing Tatum) und Elektra (Jennifer Garner) soll sich noch eine weitere Person im Gefängnis befinden.

Deadpool hofft auf Magneto, wird jedoch enttäuscht, als er erfährt, dass dieser nicht mehr unter den Lebenden weilt. Seine schlagfertige Antwort darauf ist:

An dieser Stelle sollte der Anti-Held ursprünglich einen derben Witz über Micky Maus machen. Die vorherige Dialog-Zeile ging nämlich so:

Verdammt! Was? Wir können uns nicht einmal einen weiteren X-Man leisten? Disney ist so billig. Ich kann kaum noch atmen, bei all dem Mickey-Mouse-Schwanz in meinem Hals.