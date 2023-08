Delta Force: Die legendäre Shooter-Reihe überrascht mit Comeback, das nach Battlefield klingt

Delta Force kehrt zurück und erinnert nun an andere zeitgenössische Vertreter wie Battlefield 2042 und Call of Duty: Modern Warfare.

Sagt euch der Name Delta Force noch etwas? Dann zockt ihr offenbar schon ein paar Jährchen Videospiele, denn der letzte Eintrag der Taktik-Shooter-Reihe datiert auf das Jahr 2009. Seitdem waren zwar weitere Spiele in Entwicklung, die aber allesamt nicht das Licht der Welt erblickt haben.

Die Macher von Call of Duty Mobile bringen Delta Force zurück und die ersten Bilder und Infos erinnern an Battlefield. Lasst euch diesen Satz auf der Zunge zergehen - drei große Shooter-Marken auf seltsame Art und Weise vereint.

Wir fassen die aktuellen Infos zum kommenden Delta Force: Hawk Ops für euch zusammen.

Große Schlachten dank Cross-Platform

IGN hat dem Entwicklerstudio TiMi Studio Group ein paar Fragen zu ihrem aktuellen Projekt gestellt. Dabei kam heraus, dass Delta Force: Hawk Ops für PC, Konsolen und sogar Mobile erscheinen wird.

Wie schon die Urahnen soll auch das neue Spiel seinen Fokus auf groß angelegte Multiplayer-Schlachten im realistischen Militär-Setting legen. Erste Screenshots findet ihr in dem oben verlinkten IGN-Artikel, aber ein erstes kurzes Teaser-Video haben auch wir für euch parat:

0:30 Delta Force: Hawk Ops - Die Kult-Shooterreihe feiert ihr großes Comeback

Der zuständige Produzent Shadow Gao äußert sich gegenüber IGN wie folgt, wenn es um die Ambitionen des neuen Delta Force geht:

Unser Ziel ist es, die authentische Essenz des ursprünglichen Delta Force-Spiels beizubehalten und gleichzeitig sowohl aus künstlerischer als auch aus erzählerischer Sicht einen Hauch der nahen Zukunft einzubringen. Um dies zu erreichen, haben wir die übergreifende Storyline mit realistischen Themen entwickelt, reale Schauspieler für die Charaktererstellung eingesetzt, Photogrammetrie für die Erstellung der 3D-Welt verwendet, taktische Bewegungen von Militärexperten aufgenommen und uns von ehemaligen Angehörigen der Special Forces beraten lassen, um einen authentischen Ton von entschlossenem Realismus und Professionalität innerhalb des militärischen Themas zu gewährleisten.

In Sachen Story möchte man sich am Film Black Hawk Down orientieren. Ihr sollte zu Wasser, an Land und in der Luft gegen bis zu 32 Kontrahenten kämpfen können.

Bis wir weiteres Material zu Delta Force zu sehen bekommen, müssen wir nicht einmal lange warten. Denn auf der diese Woche stattfindenden gamescom 2023 wird es den großen Reveal geben. Genauer gesagt auf der Opening Night Live am 22. August von 20 bis 22 Uhr deutscher Zeit.

Hat das neue Delta Force schon jetzt eure Aufmerksamkeit oder wartet ihr lieber noch den Reveal auf der Opening Night Live ab, bevor ihr auch nur den leisesten Hauch von Hype zulasst? Welche Features müsste euch ein Multiplayer-Shooter bieten, damit er euch wunschlos glücklich macht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!