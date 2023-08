FYNG gamescom 2023: Wir haben viel für euch geplant! Mit unserem Programm verpasst ihr keine Neuigkeit

Liebe Leute, es steigt eine Party - und zwar eine mächtig große. Die Coronazeiten sind vorbei, auf der gamescom steppt auch 2023 wieder der Bär, weil er sich so über all die neuen Spiele freut, die zwischen dem 22. und 27. August 2023 gezeigt werden.

Falls ihr Tickets für die Messe habt, dann freuen wir uns natürlich für euch, aber falls nicht, dann seid ihr ebenfalls goldrichtig, denn GameStar, MeinMMO und GamePro liefern euch alle wichtigen Neuigkeiten, Trailer und Gameplay-Eindrücke bequem auf jeden Bildschirm eurer Wahl. Selbst auf Game Boys.

Fünf Tage lang beschallen wir euch im Rahmen unseres großen FYNG-Programms (Find Your Next Game) mit Livestreams, Podcasts, Videos, Anspiel-Eindrücken mit exklusivem Material. Und natürlich verfolgen wir auch die große Opening Night Live, denn natürlich will auch bei uns niemand die große Show verpassen!

Unsere Livestream-Crew rund um unsere famosen Hosts Ann-Kathrin, Julius, Daniel, Lennard und Paul seht ihr auf unserem offiziellen Twitch-Kanal (uns wurde gesteckt, sie freuen sich):

FYNG gamescom 2023 - Unser gesamtes Programm

Und weil wir kleine Planungsfüchse sind, zeigen wir euch natürlich jetzt schon unser komplettes Programm inklusive Live-Podcasts, Talks und Co. Wichtig dabei: Der Ablauf kann sich spontan ändern, falls beispielsweise Half-Life 3 angekündigt wird.

Erlebt die gamescom 2023 auch auf GameStar.de

Freilich verfolgen wir die gamescom 2023 nicht nur per Video, sondern haben auch Leute vor Ort, die sämtliche Entwickler und Publisher abklappern, um aus ihren Gameplay-Eindrücken in Windeseile spannende Artikel zu tippen:

Ihr merkt also: We got you covered. Schaut am besten während der gamescom täglich auf unserer Seite vorbei - das sagen wir natürlich ganz selbstlos -, um keinerlei Neuigkeiten zu verpassen. Richtet der Livestream-Crew liebe Grüße aus und wer weiß: Vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Messe selbst. Wir freuen uns.