Bei diesem neuen Horrorspiel auf Steam machen sich Twitch-Streamer gerade reihenweise in die Hose

Demonologist ist der nächste Horror-Hype auf Twitch und YouTube.

Erinnert ihr euch noch an Phasmophobia? Die Koop-Geisterjagd erschien kurz vor Halloween 2020 und eroberte Steam und Twitch im Sturm. Der brandneue Horrortitel Demonologist möchte dieses Kunststück nun wiederholen.

Und wie es scheint, können die Entwickler bereits erste Teilerfolge vorweisen: Viele große Twitch-Streamer sind auf den Hype-Train aufgesprungen und auch die Spielerbewertungen bei Steam sind voll des Lobes.

Der nächste Horror-Hype heißt Demonologist

Erst kürzlich ist mit Resident Evil 4 wohl eines der besten Horrorspiele des Jahres erschienen. Da das Remake des vierten Serienteil aber mehr Shooter im Gruselgewand statt Jumpscares am Fließband liefert, ist der Titel zum gruseligsten Titel des Jahres noch offen.

Doch diesen könnte sich inzwischen Demonologist gesichert haben. Allein oder mit bis zu vier Spielern im Koop geht ihr hier an gespenstischen Orten auf Geisterjagd. Wie schon in Phasmophobia, das offensichtlich in vielerlei Hinsicht als Inspiration diente, nutzt ihr Spezialwerkzeuge, um die paranormalen Phänomene zu untersuchen.

Dass dabei die Atmosphäre zum Schneiden dicht ist, weiß jeder, der den geistigen Vorgänger einmal gespielt hat. Und Demonologist legt noch eine Schippe drauf: Dank der Unreal Engine 5 wirkt vor allem die Beleuchtung der dunklen Levels besonders gruselig.

Einen guten Eindruck vom Solo-Gameplay liefert euch der YouTuber Insym, der einen hervorragenden Ruf als Horrorspiel-Experte genießt:

Aber auch auf Twitch ist Demonologist angekommen - schließlich lieben viele Zuschauer es, ihren Streamern beim Gruseln live zuzusehen.

Unter anderem hat Twitch-Rowdy Sodapoppin, der zu den größten Variety Streamern der Plattform gehört, bereits in den Horrortitel herein geschnuppert. In folgendem Clip demonstriert er euch, wie man im Spiel mit den Geistern spricht - und was passiert, wenn sie plötzlich vor eurer Nase auftauchen:

Falls ihr euch selbst auf Geisterjagd begeben wollt: Auf Steam ist Demonologist seit dieser Woche im Early Access verfügbar, ihr bezahlt noch bis zum 3. April 2023 einen vergünstigten Release-Preis von rund 13 Euro.

Die komplette Version 1.0 soll in drei bis vier Monaten erscheinen und mehr Maps, Ausrüstung und Safehouses bieten, die ihr im Spiel mit verdienter Währung freischalten und anschließend nach Belieben ausstatten und aufwerten könnt.