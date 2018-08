Der Kopierschutz Denuvo ist bei Spielern gelinde gesagt umstritten. Nun plant das Unternehmen dahinter auch über das DRM hinaus Sicherheitsdienste für Entwickler anzubieten. Anti-Cheat-Software soll künftig ein weiteres Standbein sein. Der Launch soll schon bald vonstatten gehen, doch bisher ist unbekannt, welche Spiele die Lösung implementieren werden.

Die neue Muttergesellschaft von Denuvo, das niederländische Unternehmen Irdeto, schreibt in einer Pressemeldung im Rahmen der Gamescom 2018, dass die »Anti-Cheat-Technologie von Denuvo als End-to-End-Lösung veröffentlicht wird. Sie wird Hacker in Multiplayer-Spielen davon abhalten, zu manipulieren und Daten oder Code zu verändern, um Vorteile zu erschleichen oder Ingame-Transaktionen zu umgehen. Dies soll die Verwässerung des Wertes eines Spiels für die User und das Studio verhindern.«

Alles zur Gamescom 2018 auf unserer Themenseite zur Messe

Image von Denuvo soll sich bessern

Irdeto hat gleichzeitig angekündigt, dass es der Esports Integrity Coalition beigetreten ist. Dabei handelt es sich um eine Vereinigung mit Mitgliedern von der ESL bis hin zu Intel, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Cheating, abgesprochene Matches und Doping im E-Sport zu bekämpfen.

Lucas Catranis, Director of Product Marketing for Cybersecurity Services bei Irdeto, sagt gegenüber pcgamesinsider.biz, dass es »da draußen viele verschiedene Gefahren für große Publisher gibt, vor allem für Leute, die in diese großen virtuellen Online-Wirtschaftssysteme investiert haben.«

Es gebe jedoch viele Wege, über die bösartige Akteure diese Systeme ausbeuten können. Denuvo solle derweil ein besseres Image erhalten. Die Spieler werden seiner Ansicht nach mit der Zeit verstehen, welchen Wert [Denuvo] ihnen bringen kann.

Plus-Report: Cheater in Spielen - Wettrüsten der Schummler