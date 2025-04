Der beste Captain aus Star Trek: Nach über 11.000 Stimmen ist klar, wer auf der Brücke das Sagen hat

Berühmt für seine Professionalität: Patrick Stewart in der Rolle als Captain Picard in Star Trek - The Next Generation (Foto: Paramount).

Wer ist der beste Captain im Star Trek-Universum? Für euch gibt es darauf nur eine Antwort.

Denn Jean-Luc Picard ist nicht nur das Gesicht der Föderation, sondern auch der unangefochtene Fanliebling – zumindest wenn es nach fast der Hälfte der über 11.000 Teilnehmer unserer Umfrage geht.

Eine beeindruckende Zahl, die zeigt: Die GameStar-Community hat nicht nur eine Meinung, sie hat eine Mission. Und die lautet: »Make it so!«

Das Captain-Ranking: So deutlich gewinnt Picard bei Star Trek

Mit satten 48 Prozent der Stimmen führt Picard das Ranking souverän an. Damit bestätigt er nicht nur seinen Ruf als charismatischer Diplomat mit der perfekten Mischung aus Weisheit und Entschlossenheit, sondern setzt sich auch weit von seinen Konkurrenten ab.

James T. Kirk folgt auf dem zweiten Platz, allerdings mit deutlichem Abstand: 16 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für den ikonischen Abenteurer und Womanizer der ersten Star Trek-Serie. Kathryn Janeway aus Star Trek: Voyager sichert sich mit 13 Prozent Platz drei, obwohl sie dort schon mal Baby-Salamander gezeugt hat.

Die Verlierer unserer Umfrage

Hinter den Top 3 wird es spannend. Benjamin Sisko, erst Commander und später Captain der Raumstation Deep Space 9 sowie der Defiant, landet mit zehn Prozent auf Rang vier.

Christopher Pike, der momentan in Strange New Worlds die Enterprise kommandiert, kommt noch auf sechs Prozent. Dahinter folgt Jonathan Archer, der mit der ersten Enterprise NX-01 den Grundstein für die Föderation legte (vier Prozent).

Das Ranking der besten Captains, basierend auf der Meinung der GameStar-Leser

Michael Burnham (Discovery) und Carol Freeman (Lower Decks) rangieren mit jeweils einem Prozent auf den letzten Plätzen. 28 Personen stimmten derweil für »Jemand anderes«, in den Kommentaren wurden etwa John Harriman, Gabriel Lorca sowie Captain Proton - und natürlich Captain Jörg Langer von Raumschiff GameStar.

Die Föderation hat gesprochen

Picard ist also unangefochten euer beliebtester Captain - wie passend, dass die GameStar-Leser kürzlich seine Enterprise-D zur besten Enterprise aller Zeiten gewählt haben. Zufall? Wohl kaum! Die GameStar-Community hat ihren Captain gefunden – und er sitzt in einem bequemen Ledersessel, trinkt Earl Grey und gibt diplomatisch kluge Befehle.

Ob es jemals ein neuer Captain schafft, die Thronfolge anzutreten? Nun, das entscheiden die Sterne – oder eben die nächste Umfrage.