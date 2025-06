Vor 8 Jahren scheiterte ein Fantasy-Epos mit Pauken und Trompeten - jetzt sollen es zwei Filme und eine TV-Serie richten

Mike Flanagan will mit Der dunkle Turm das hinbekommen, was Sony 2017 mit der Romanverfilmung in den Sand gesetzt hat. Bildquelle: Sony Pictures

Niemand erinnert sich gerne an den Kinofilm zu Der dunkle Turm. Eine der besten und wichtigsten Romanreihen des Autors Stephen King wurde bereits 2017 verfilmt, war aber letztendlich ein totaler Reinfall.

Dafür muss man nur mal einen Blick auf den katastrophalen Durchschnittswert auf Rotten Tomatoes von 16 Prozent werfen. Oder das magere Einspielergebnis von 113 Millionen US-Dollar, nachdem die Produktion schon 66 Millionen verschlang (via Box Office Mojo).

Man könnte meinen, es war von Anfang an keine gute Idee, ein Fantasy-Epos von acht Romanen in Spielfilmlänge von 95 Minuten zu pressen …

1:28 Der Dunkle Turm - offizieller Trailer zum Kinofilm mit Idris Elba vs. Matthew McConaughey

Eine TV-Serie, fünf Staffeln, zwei Filme

Jetzt soll eine Neuverfilmung alles besser machen. Schon Ende 2022 wurde verkündet, dass Mike Flanagan (Midnight Mass, Der Untergang des Hauses Usher) sich an Der dunkle Turm versuchen möchte. Und das dauert.

Denn wie der Regisseur und Drehbuchautor im Gespräch mit Comicbook versichert, will er sich für ein Projekt dieser Größenordnung ausreichend Zeit nehmen. Für den Filmemacher, der sich bereits Doctor Sleep, Das Spiel und Carrie bereits mehreren Werken von Stephen King gewidmet hat, ist dabei vor allem ein Aspekt wichtig:

Das Ding ist, dass dieses Projekt einfach riesig ist. Es ist, als würde man einen ganzen Öltanker bauen. Wir machen ständig Fortschritte. [...] Wir arbeiten weiter daran. Und ich kann euch versichern: So oft ihr mich auch danach fragt, Stephen King fragt mich viel öfter. Und ich werde ihn nicht enttäuschen.

Und nein, diesmal soll Der dunkle Turm nicht einfach nur als Film im Kino landen. Stattdessen plant Mike Flanagan eine Serie zu schaffen, die sich über fünf Staffeln hin erstreckt. Zusätzlich sind zwei Filme geplant.

Der Öltanker-Vergleich kommt also nicht von irgendwo, das klingt wahrlich nach einem Mammutprojekt. Wann genau es erscheinen soll, ist aktuell allerdings nicht bekannt.

Immerhin hat Mike Flanagan auch abseits von Der dunkle Turm alle Hände voll zu tun. So startet mit The Life of Chuck am 24. Juli 2025 sein neuester Film in den deutschen Kinos. Außerdem arbeitet er aktuell an einer TV-Serie zu Stephen Kings Carrie und einem Reboot zu Der Exorzist.

Und dann wäre da ja noch der geplante Film zu Batman-Bösewicht Clayface, der sich in James Gunns neues DC-Universum einordnen soll. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

