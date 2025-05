Der neue Papst ist ein »Casual Gamer« - Der Bruder von Leo XIV. verrät, welches Online-Spiel es ihm angetan hat

Papst Leo XIV. hat eine Schwäche für Wordle.

Wer hätte gedacht, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche ein Faible für Videospiele hat? Robert Francis Prevost, der am 8. Mai 2025 als erster US-Amerikaner zum Papst gewählt wurde und den Namen Leo XIV. annahm, ist nicht nur Kirchenoberhaupt, sondern auch ein begeisterter Casual Gamer. Vor allem zwei Spiele haben es dem 69-Jährigen angetan.

So zockt der Heilige Vater

Es gibt Momente im Leben, die selbst einen Papst nervös machen dürften – zum Beispiel, wenn man kurz davor steht, zum Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit gewählt zu werden. Wie lenkt man sich da ab? Mit Videospielen, natürlich! Genau das tat Robert Prevost, bevor er als Leo XIV. in die Geschichte einging, wie sein Bruder in einem Interview mit NBC Chicago verriet.

Die beiden Brüder scheinen eine echte Gaming-Routine etabliert zu haben. So gehört etwa das tägliche Wordle-Rätsel und Words with Friends, ein digitaler Scrabble-Klon, zum festen Programm:

Zuerst machen wir Wordle – weil das eine regelmäßige Sache ist, okay – dann spielen wir Words with Friends. Es ist etwas, das seinen Geist vom Leben und der realen Welt ablenkt.

Freilich handelt es sich bei diesen Titeln nicht um Spiele wie GTA, Doom oder I am Jesus Christ, aber sie machen den 69-jährigen Leo XIV. dennoch zum ersten offiziell bestätigten »Gamer-Papst« der Geschichte.

Von Monopoly zum Mobile-Gamer

Die Spielleidenschaft des neuen Kirchenoberhaupts ist offenbar nichts Neues. Wie sein Bruder John berichtete, spielte der junge Robert früher häufig Brettspielklassiker wie »Monopoly« und »Risiko«. Der Übergang zu digitalen Spielen wie Wordle scheint für den technikaffinen Papst deshalb ein natürlicher Schritt gewesen zu sein.

Diese Gaming-Vorliebe reiht sich in die Liste weiterer Hobbys des Pontifex ein: Leo XIV. ist ein begeisterter Tennisspieler, Fan der Chicago White Sox (Baseball) und der AS Rom (Fußball). Außerdem spricht er laut dem Leiter des deutschen Augustiner-Ordens neben Englisch, Spanisch und Italienisch auch fließend Deutsch. Ein vielseitiger Mann also, dieser neue Papst!