Das Imperium schlägt zurück: Star Wars zieht in einen der einstmals größten Shooter ein

Diese drei Star-Wars-Skins könnt ihr ab dem 4. Februar in Destiny 2 freischalten.

Destiny 2 galt einmal als eine der großen Hoffnungen am Multiplayer-Himmel. Doch siebeneinhalb Jahre nach dem Launch von Bungies Sci-Fi-Shooter ist vom einstigen Ruhm des Destiny-Sequels derzeit nicht viel übrig. Die Spielerzahlen kennen seit Monaten nur eine Richtung: abwärts.

Vor allem die letzten beiden Kapitel der vergangenen Light and Darkness Saga wurden von vielen Spielern als unterwältigend empfunden. Neben zu wenigen Inhalten sorgte auch die wenig packende übergreifende Story in der Vergangenheit immer wieder für Frust.

Eine umfangreiche Entlassungswelle bei Bungie im Sommer 2024 trug ebenfalls nicht gerade zum Vertrauen der Community in das Studio bei, das Ruder noch einmal herumzureißen.

9:38 Destiny 2 - Testvideo: Mit Raid ein rundes Paket?

Der Februar soll nun das Blatt für Destiny 2 wenden. Denn am 04.02. beginnt das lang erwartete dritte und letzte Kapitel Heresy, zu Deutsch Ketzerei , im Online-Shooter. Über die geplanten Inhalte des Kapitels haben die Entwickler von Bungie kürzlich in einem Livestream gesprochen; wenig überraschend sind unter anderem neue Aktivitäten, Waffen und Ausrüstungsgegenstände geplant.

Überraschend dürfte für viele Spieler dagegen das kürzlich bekanntgegebene erste Crossover des Heresy-Kapitels sein. Denn mit dem Launch am 04. Februar finden auch drei Skins aus einem anderen Sci-Fi-Universum ihren Weg in die Destiny-Galaxie. Die Rede ist natürlich von Star Wars.

So könnt ihr im ersten Heresy-Akt unter anderem als klassischer Sturmtruppler, rot gekleideter imperialer Elite-Gardist oder finsterer Death Trooper in die Schlacht ziehen. Kleiner Wermutstropfen: Die Skins könnt ihr nicht frei wählen, sie sind an eure Hüterklasse gebunden. So gibt's den Death Trooper nur für Hunter, den Gardisten für Warlocks und die Sturmtruppe für Titans.

Für die kleinen Ghost-Roboter gibt es außerdem einen Todesstern-Skin. Wir bezweifeln allerdings, dass sie damit in der Lage sind, ganze Planeten wegzulasern. Trotzdem dürfte das Crossover für einige abstinente Fans wohl Anreiz sein, wieder ins Destiny-Universum zurückzukehren.

Ein Crossover mit dem Star-Wars-Universum ist für Destiny eigentlich naheliegend, dennoch ist es in über sieben Jahren die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken. Dafür haben bisher einige andere Spielemarken wie Assassin’s Creed, Mass Effect oder The Witcher ihren Weg in die unendlichen Weiten von Destiny gefunden.

