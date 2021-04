Deutscher Computerspielpreis 2021: Alle Infos zum heutigen Livestream

Link zum YouTube-Inhalt

Heute Abend geht's los: Ab 19:30 Uhr wird der Deutsche Computerspielpreis 2021 in einer großen Show verliehen - und ihr könnt im Livestream dabei sein!

Die wichtigsten Infos zum DCP 2021 auf einen Blick

Um was geht's? Die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2021

Wer ist dabei? Moderatorin Barbara Schöneberger, Entertainer Uke Bosse und viele tolle Gäste

Wann geht's los? Am 13. April 2021 ab 19:30 Uhr deutscher Zeit

Wo muss ich hin? Auf youtube.com/GameStarde, twitch.tv/MONSTERSANDEXPLOSIONS oder direkt auf die Webseite des DCP

Alles, was ihr zum DCP 2021 wissen müsst

DCP 2021 in digitaler Form: Bereits seit 2009 wird der Deutsche Computerspielpreis jedes Jahr an die besten deutschen Spiele des Jahres verliehen. Auch 2021 findet das Event statt, aufgrund der fortwährenden Covid-19-Pandemie in digitaler Form.

Das Wichtigste zur Preisverleihung an sich: Insgesamt wird der Preis in 15 verschiedenen Kategorien vergeben, die mit Preisgelder in Höhe von 790.000 Euro dotiert sind. Als bestes Spiel nominiert sind Cloudpunk, Desperados 3 und Iron Harvest. Alle weiteren Kategorien und welche Titel dafür nominiert worden sind, findet ihr in folgendem Artikel:

32 6 Mehr zum Thema Deutscher Computerspielpreis 2021: Alle Nominierten

Diese Gäste und Moderatoren sind am Start: Durch die Show führen die Moderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Uke Bosse, den viele Gaming-Fans noch aus seiner Zeit bei der MTV-Sendung Game One kennen dürften. Dazu gesellen sich zahlreiche weitere prominente Gäste und Laudatoren:

Dorothee Bär , Staatsministerin für Digitalisierung

, Staatsministerin für Digitalisierung Andreas Scheuer , Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Benedikt Grindel , Managing Director von Ubisoft Blue Byte

, Managing Director von Ubisoft Blue Byte Piet und Brammen vom YouTube-Kanal PietSmiet

vom YouTube-Kanal PietSmiet Comedian Kaya Yanar

Moderatorin Laura Wontorra

Auftritt der Metalband Blind Guardian: Ein Highlight für die Metal-Fans dürfte der Auftritt der deutschen Band Blind Guardian sein. Die Gruppe dürfte vielen Rollenspielern noch aus Sacred 2 bekannt sein. Im Action-RPG musste man als Teil einer Quest-Reihe die Instrumente der Band finden und bekam als Belohnung ein Ingame-Konzert, das ihr euch hier nochmal ansehen könnt:

