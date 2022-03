Deutscher Computerspielpreis: Die große Show steigt, so seid ihr dabei

Am Donnerstag, 31. März 2022, ist es wieder soweit: Ab 19:30 Uhr wird der Deutsche Computerspielpreis 2022 in einer großen Show mit vielen prominenten Gästen verliehen - und ihr könnt im Livestream dabei sein!

Die wichtigsten Infos zum DCP 2022 im Überblick:

Was? Die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2022

Die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2022 Wann? 31. März 2022, ab 19 Uhr startet das Warm-Up, ab 19:30 Uhr findet die Preisverleihung statt

31. März 2022, ab 19 Uhr startet das Warm-Up, ab 19:30 Uhr findet die Preisverleihung statt Wer? Ollimeee und Michael Obermeier hosten das Warm-Up, Katrin Bauerfeind und Uke Bosse führen durch die Preisverleihung

Ollimeee und Michael Obermeier hosten das Warm-Up, Katrin Bauerfeind und Uke Bosse führen durch die Preisverleihung Wo? Auf der offiziellen Website des DCP, dem GameStar-YouTube-Kanal oder auf dem Twitch-Kanal von Monsters & Explosions

Alles, was ihr zum DCP 2022 wissen müsst

Der DCP 2022 als Hybrid-Veranstaltung: Der Deutsche Computerspielpreis kürt bereits seit 2009 die besten Spiele der deutschen Games-Branche. Nach zwei rein digitalen Veranstaltungen aufgrund der Pandemie kehrt der DCP dieses Jahr als Hybrid-Veranstaltung zurück. Das Event findet am 31. März in München statt und wird gleichzeitig live im Stream übertragen.

Die Preisverleihung: Der Deutsche Computerspielpreis wird in 16 Kategorien vergeben. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 800.000 Euro dotiert. Die höchstdotierte Kategorie ist dabei »Bestes Deutsches Spiel« - nominiert sind dafür dieses Jahr der Weltraum-Shooter Chorus, das Aufbauspiel Endzone - A World Apart und das Sci-Fi-Noir-Adventure Lacuna. Neu ist dieses Jahr übrigens die Kategorie »Bestes Live Game«.

Alle Kategorien und die Nominierungen im Überblick findet ihr in folgendem Artikel:

40 5 Mehr zum Thema DCP 2022: Alle Nominierten im Überblick

Die Moderatoren und Gäste: Durch die Show führen dieses Jahr Schauspielerin und Moderatorin Katrin Bauerfeind und Schauspieler Uke Bosse, den viele von euch wahrscheinlich noch aus seiner Zeit bei der MTV-Sendung Game One kennen dürften. Wie immer sind natürlich auch 2022 weitere prominente Gäste und Laudatoren dabei:

Markus Söder , Ministerpräsident des Freistaates Bayern

, Ministerpräsident des Freistaates Bayern Michael Kellner , Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Jana Forkel , Moderatorin

, Moderatorin Markus Heitz , Autor

, Autor Aria Addams , Drag Queen

, Drag Queen und viele weitere bekannte Gesichter aus der Spielebranche und der E-Sport-Szene

Live dabei sein: Die Preisverleihung wir im Livestream auf der offiziellen Website des DCP, dem GameStar-YouTube-Kanal oder auf dem Twitch-Kanal von Monsters & Explosions übertragen. Ab 19 Uhr findet zunächt das Warm-Up mit Ollimeee und Michael Obermeier statt. Und wer noch früher einschalten möchte, kann sich ab 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal wie jeden Donnerstag mit unserem React-Live-Format die Zeit vertreiben: