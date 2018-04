Letzte Chance, um den Deutschen Computerspielpreis mitzugestalten: Videospielfans können nur noch heute, am 5. April 2018, an der öffentlichen Wahl zum Publikumspreis des DCP 2018 teilnehmen. Unter allen die mitmachen, verlosen die Veranstalter Preise im Wert von über 10.000 Euro.

Hier abstimmen für den Publikumspreis des DCP 2018

In eigener Sache: Zu den Experten der Fachjurys gehört auch die GameStar-Redakteurin Petra Schmitz. Sie ist Teil der Fachjury für das beste internationale Multiplayerspiel. Außerdem ist Webedia offizieller Medienpartner des DCP. Somit tragen auch GamePro und GameStar ihren Teil zum Deutschen Computerspielpreis 2018 bei.

Zur Auswahl stehen über 330 Titel aus verschiedenen Genres und Plattformen (vom PC über Konsolen bis hin zu VR-Brillen). Für den Publikumspreis sind auch Spiele nominiert, die es nicht in die Jury-Wahl geschafft haben. Zum Beispiel das deutsche Action-RPG The Surge. Das war wegen einer Formalie nicht für die Hauptpreise nominiert worden, weil die Entwickler das Spiel bereits im Vorjahr in einer anderen Version eingereicht hatten. Dasselbe Spiel kann jedoch nicht zweimal nominiert werden.

Die Preise

Unter allen Teilnehmern der Wahl werden folgende Preise verlost:

1 x OMEN by HP X 15" Gaming Laptop

2 x 1 27" OMEN by HP Monitore

2 x 1 NVIDIA GeForce 1080 Ti

1 x SONY PlayStation 4 + PSVR Luxuspaket

1 x SONOS Play 5, zur Verfügung gestellt von Trusted Events

1 x Concept E 450 Digital

3 x 1 Teufel CAGE Gaming Headset

1 x Destiny 2 Collectors Edition (PS4), zur Verfügung gestellt von Activision

2 x 1 Dragonball Collectors Edition (PS4), zur Verfügung gestellt von Bandai Namco

1 x Tekken 7 Collectors Edition (Xbox One), zur Verfügung gestellt von Bandai Namco

1 x Forza Motorsport Rennanzug, zur Verfügung gestellt von Microsoft

5 x 1 Forza Motorsport 7 (Xbox One), zur Verfügung gestellt von Microsoft

5 x 1 Age Of Empires Definitive Edition (PC), zur Verfügung gestellt von Microsoft

10 x 1 gamescom-Wildcard-Ticket für den Fachbesucher-Tag 21.8.2018

10 x 2 gamescom-Tickets für die Publikumstage 22./23./24./25.8.2018

Der Deutsche Computerspielpreis ist ein Förderpreis, der je zur Hälfte aus Mitteln des Deutschen Bundestags und des Branchenverbands game bezahlt wird. In diesem Jahr beträgt das Preisgeld insgesamt 560.000 Euro. Das Preisgeld teilt sich wie folgt auf:

Bestes Deutsches Spiel: 110.000 Euro (+ 60.000 Euro Medialeistung)

110.000 Euro (+ 60.000 Euro Medialeistung) Bestes Kinderspiel: 75.000 Euro (+ 40.000 Euro Medialeistung)

75.000 Euro (+ 40.000 Euro Medialeistung) Bestes Jugendspiel: 75.000 Euro (+ 40.000 Euro Medialeistung)

75.000 Euro (+ 40.000 Euro Medialeistung) Beste Innovation: 40.000 Euro

40.000 Euro Beste Inszenierung: 40.000 Euro

40.000 Euro Bestes Serious Game: 40.000 Euro

40.000 Euro Bestes Mobiles Spiel: 40.000 Euro

40.000 Euro Bestes Gamedesign: 40.000 Euro

40.000 Euro 4 Nachwuchspreise: 100.000 Euro

Ohne Preisgeld gehen die folgenden Kategorien aus:

Publikumspreis

Bestes Internationales Spiel

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

Beste Internationale Spielwelt

Sonderpreis der Jury

Alle Nominierten der Jury-Kategorien findet ihr hier.