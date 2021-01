Welche empfehlenswerten deutschen Spiele sind eigentlich 2020 erschienen? Einen guten Überblick darüber bieten die Nominierten und Sieger des Deutschen Entwicklerpreises 2020, die wir euch hier vorstellen. Via Livestream wurde die Preisverleihung am 20. Januar von Fabian Siegismund, Lara Loft, Daniel »Budi« Budimann und Valentina Birke präsentiert. Die 163 Einreichungen in 15 Kategorien wurden von mehreren Fachjurys unter die Lupe genommen.

Eindeutiger Sieger des Abends ist der Strategie-Überraschungshit Iron Harvest, der die Preise in den Kategorien »Bestes Deutsches Spiel«, »Bestes Game Design« und »Bester Sound« abgeräumt hat. In unserem Test zu Iron Harvest erfahrt ihr, warum es unserer Meinung nach die beste RTS-Kampagne seit Starcraft 2 im Gepäck hat:

Alle Nominierten und Gewinner des Deutschen Entwicklerpreises 2020

Bestes Deutsches Spiel

Iron Harvest (King Art) - Sieger

- Sieger Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados III (Mimimi Games)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games)

Bestes Studio

King Art - Sieger

- Sieger Black Forest Games

Gaming Minds

Kolibri Games

Maschinen-Mensch

Mimimi Games

Rockfish Games

Bester Publisher

Assemble Entertainment - Sieger

- Sieger Headup

HandyGames

Kalypso Media

THQ Nordic

Bestes Game Design

Iron Harvest (King Art) - Sieger

- Sieger Desperados III (Mimimi Games)

Nowhere Prophet (Sharkbomb Studios)

Port Royale 4 (Gaming Minds Studios)

SpellForce 3 - Fallen God (Grimlore Games)

Bester Sound

Iron Harvest (King Art) - Sieger

- Sieger 1-800 SUPER (Pangolin Park)

Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados III (Mimimi Games)

Beste Grafik

SpellForce 3 - Fallen God (Grimlore Games) - Sieger

- Sieger Desperados III (Mimimi Games)

Destroy All Humans! (Black Forest Games)

Iron Harvest (King Art)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Beste Story

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games) - Sieger

- Sieger Cloudpunk (Ion Lands)

Desperados III (Mimimi Games)

Iron Harvest (King Art)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Bestes Indie Game

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games) - Sieger

- Sieger Cloudpunk (Ion Lands)

Endzone - A World Apart (Gentlymad Studios)

Lost Ember (Mooneye Studios)

The Flower Collectors (Mi'pu'mi Games)

Bestes Mobile Game

High Rise (smpl Games) - Sieger

- Sieger Epic Guardian (Quantumfrog)

The Innsmouth Case (Robot Pumpkin Games)

Innovationspreis - Sonderpreis der Stadt Köln

Jessika (Tritrie Games) - Sieger

- Sieger Drone Swarm (Stillalive Studios)

LiteBringer (CipSoft)

Tower Tag (VR Nerds)

Most Wanted

Everspace 2 (Rockfish Games) - Sieger

- Sieger Anstoss 2022 (2tainment)

Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch)

The Wandering Village (Stray Fawn Studio)

Dauerbrenner

Anno-Serie (Ubisoft) - Sieger

- Sieger Albion Online (Sandbox Interactive)

Bridge Constructor-Serie (Clockstone/Headup)

Idle Miner Tycoon (Kolibri Games)

Tropico-Serie (Kalypso Media)

Ubisoft Newcomer Award