Unsere Filmschwester Moviepilot sucht zum dritten Mal Deutschlands Lieblingskino. Ihr könnt abstimmen und erhaltet dabei die Chance Freikarten zu zahlreichen Herbst-Blockbustern im Kino.

Wie nehme ich teil?

Abstimmen könnt ihr direkt bei Moviepilot und müsst dort einen Ort samt eures Wunsch-Kinos dort, euren vollständigen Namen, sowie eure E-Mail angeben und die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Alternativ könnt ihr auch gleich hier abstimmen:

Wie wird entschieden?

Insgesamt stehen 1.600 Kinos in Deutschland zur Auswahl. 2018 haben 42.000 Film-Fans ihre Stimme abgegeben. Gewonnen hat letztlich das Kino Aurich.



Die Abstimmung läuft bis zum 10. Oktober 2019. Aus den Top 100 Kinos nach der Abstimmung wählt eine Fachjury anschließend Deutschlands Lieblingskino aus.

Was gibt es zu gewinnen?

Mit eurer Wahl unterstützt ihr nicht nur euer Kino, sondern erhaltet die Chance auf Preise. In den kommenden Wochen könnt ihr während der laufenden Abstimmung aus einem Pool an über 700 Freikarten kostenlose Kino-Tickets gewinnen.



Mit dabei sind Filme wie ES: Kapitel 2, Joker, Ad Astra - Zu den Sternen, Terminator: Dark Fate, Shaun das Schaf - Der Film: UFO-Alarm oder Gemini Man.



Den Auftakt macht der Horrorfilm ES: Kapitel 2, für den ihr euch zwei Freikarten aus 200 verfügbaren sichern könnt. Die Freikarten für ES gib es bis zum 11. September um 23:59 Uhr zu gewinnen. Danach folgt der nächste Film. Gewinnt ihr bei ES nicht, bleibt euer Name im Rennen und ihr habt immer noch die Chance auf die anderen Preise.