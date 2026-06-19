Crimson Desert schon durchgespielt? Update 1.12.00 lockt euch zurück in euer Ingame-Haus

Verbesserungen für unser Haus und neue Möglichkeiten für Damiane und Oongka stecken im neuen Update.

Die Entwickler von Crimson Desert wollen so lange Updates nachliefern, wie die Spieler es sich wünschen. So schnell wird es wohl also nicht an neuen Inhalten mangeln. Im frisch erschienenen Update 1.12.00 Gibt es jetzt auch wieder jede Menge neuen Kram zu entdecken. Vor allem Häuslebauer kommen auf ihre Kosten, aber auch wer nach einer neuen Rüstung sucht oder gerne Damiane und Oongka spielt, kann sich freuen. Wir stellen euch die Highlights des Updates vor, auf Seite 2 gibt es die vollständigen Patch Notes.

Im neuen Patch stechen vor allem die Verbesserungen für Kliffs Bude heraus. Bei dem Haus neben dem Lager lassen sich jetzt nicht nur die Zimmer, sondern auch der Außenbereich dekorieren! Insgesamt gibt es außerdem 58 neue Dekorationen, von Brunnen, über Kohlebecken bis zu Möbeln für unsere Haustiere.

Abgesehen davon gibt es noch einige andere nennenswerte Neuerungen für Crimson Desert:

Mit der Werkbank und dem Webstuhl können wir selbst Gegenstände herstellen, wie zum Beispiel die neuen Dekorationen.

Damiane und Oongka können jetzt auf unserem Drachen Schwarzstern reiten und den Visione benutzen.

Es gibt neue Angriffkombos während des Rutschens.

Neue Helme und ein Rüstungsset für Kliff wurden hinzugefügt.

Nach einem Tod im Bosskampf bleiben im Kampf geänderte Einstellungen erhalten, wie etwa erlerntes Wissen oder ausgewählte Waffen und Pfeile.

Auch mit der Kettensäge lässt sich jetzt Edelholz sammeln.

13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Autoplay

Bei den Fans kommen die Änderungen gut an, auch wenn sie natürlich längst nicht dieselben Jubelstürme auslösen wie die größeren Updates kurz nach dem Release von Crimson Desert:

Das ist super. Ich kann endlich diese Axt loswerden, die ich aufbewahre, seitdem ich die Kettensäge bekommen kann. Custanius

Draußen dekorieren zu können, ist eine große Sache für mich. Großartig! Es ergibt mehr Sinn, wenn die Küche draußen ist. Jetzt kann ich eine Zimmer freiräumen. Sirca_Curvive

Ein paar neue Rüstungsteile, ein Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich machen sie damit weiter und fügen mehr hinzu. Waffen auch. OrkWAAGHBoss

Ich bin offiziell an dem Punkt angelangt, wo ich es bereue, das Spiel zum Release gespielt zu haben. Ich liebe es so sehr aber es kommt mir so vor, als hätte ich unheimlich viel verpasst! Als Damiane auf Schwarzstern reiten?? Kein Vorwurf an die Entwickler, ich wünschte nur ich hätte gewusst, dass sich so viel ändert. SAINTSmswa

Viele Spielerinnen und Spieler haben auch noch weitere Wünsche: Unter den Vorschlägen auf Reddit ist etwa ein zweites Stockwerk für Kliffs Haus, weil der Platz langsam ausgeht. Oder gleich kaufbare Häuser in den Städten. Oft wird auch nach neuen Färbeoptionen für Waffen und Rüstungen gerufen, Waffen lassen sich nämlich meistens gar nicht einfärben. Wir sind mal gespannt welchen Wunsch die Entwickler als nächstes erfüllen!