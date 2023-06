Devolver Direct: Alle Spiele-Ankündigungen des abgedrehten Publishers in der Übersicht

22:25 Devolver Direct: Die 22-minütige Show voller Witz und neuer Spiele

Es ist immer wieder ein Highlight: Die Devolver Direct liefert seit Jahren neben coolen Spieleankündigungen auch eine völlig absurd witzige Show drumherum – dieses Jahr war da keine Ausnahme! Vier neue Spiele wurden mit Trailern vorgestellt, die Rahmenhandlung der Show ist aber fast genauso interessant. Die gesamten 22 Minuten könnt ihr im obigen Video sehen, die einzelnen Spieletrailer findet ihr weiter unten im Artikel.

Volvy kehrt zurück

Dreh- und Angelpunkt der Show ist Volvy, das bekannteste Spielemaskottchen der Welt! Seit Jahrzehnten taucht es in allerlei Titel auf – das wird uns jedenfalls weisgemacht. In Wahrheit ist Volvy kein etabliertes Maskottchen des Publishers und wurde rein für die Show entworfen.

Nach jahrelanger Abstinenz aus der Spielebranche kehr er nun als Volv-E zurück, einer hochintelligenten KI, die Spiele in wenigen Sekunden entwerfen kann. Vier Spiele werden während der Show von Volv-E entwickelt – die sind im Gegensatz zu Volv-E natürlich absolut real und stecken gerade wirklich in Entwicklung. Wir fassen für euch zusammen:

Wizard with a Gun

3:07 Das Fantasy-Survivalspiel Wizard with a Gun ist schon jetzt anspielbar

Dass sich das Survivalspiel Wizard with a Gun in Entwicklung befindet, war schon länger bekannt. Es gab auch bereits einen schicken Trailer zu sehen. Jetzt wird uns neues Gameplay geboten, welches doch stark an den Genre-Konkurrenten Don’t Starve erinnert – nur eben mit Zauberern und Schusswaffen.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann das direkt machen: Auf Steam ist eine Demo für den Singleplayer schon jetzt spielbar!

The Talos Principle 2

1:14 The Talos Principle 2 erinnert im Trailer an den Rätsel-Meilenstein Portal

Wer auf Rätselspaß in wunderschöner Umgebung Lust hat, der sollte sich unbedingt den Trailer zu The Talos Principle 2 anschauen. Die Grafik ist nicht nur beeindruckend, auch die Rätsel scheinen viel Abwechslung mitzubringen. Ihr könnt euch sogar mit Portalen den Kopf zerbrechen, was natürlich direkt an Valves heißgeliebte Spielereihe Portal erinnert.

Baby Steps

2:20 Der Macher von Getting Over It will mit Baby Steps eure Frustrationsgrenze auf die Probe stellen

Ein ungewöhnlicher Publisher unterstützt auch ungewöhnliche Spiele. Die Macher des bockschweren Getting Over It wollen eure Frustrationsgrenze erneut auf die Probe stellen. Diesmal spielt ihr in der Third Person die Beine eurer Figur – ja, nur die Beine. Da der restliche Körper nicht auf eure Angaben hört, werdet ihr hier sicherlich mehr als ein Mal mit dem Kopf voraus den Boden spüren.

Baby Steps soll 2024 für den PC und die PlayStation 5 erscheinen.

Human Fall Flat 2

0:33 Human Fall Flat 2 angekündigt: Der durchgedrehte Koop-Spaß geht in die zweite Runde

Apropos schwammige Steuerung: Der Koop-Hit Human Fall Flat erhält einen Nachfolger! Hier spielt ihr schusselige Figürchen, die bei all den Umgebungsrätseln nicht immer das anstellen, was man sich eigentlich gewünscht hat – so entstanden beim Vorgänger häufig absurd lustige Situationen. Human Fall Flat 2 will da sicherlich noch eine Schippe drauflegen.

Volv-E dreht durch

Zum Ende der Show wird zwar kein neues Spiel mehr vorgestellt, langweilig wird’s aber sicher auch nicht! Mit dem Internet überfordert, dreht Vol-E völlig am Rad, bis plötzlich seine ikonische Riesenhand aus der Maschine herauswächst und den Host des Abends angreift.

In einem fast schon herzzerreißenden Finale ist es die Aufgabe des damaligen Designers von Volvy, seiner Kreation ein Ende zu setzen.

Fragt ihr euch nach dieser Show auch, was ihr da gerade gesehen habt? Oder haltet ihr die diesjährige Devolver Direct im Vergleich zu den vorherigen eher als gediegen an? Und welches der vier Spiele sagt euch am meisten zu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!