Die größte Überraschung des Summer Game Fest war ... Nicolas Cage

Vor 3 Wochen wurde es angeteasert, jetzt ist der Cage aus dem Sack.

Zumindest hier in der Redaktion herrschte nach dem großen Livestream des Summer Game Fest 2023 ein wenig Ernüchterung. Abseits des ersten Gameplay-Trailers von Alan Wake 2 und Mortal Kombat 1 fehlten große Ankündigungen weitgehend, stattdessen zeigt Geoff Keighley einen recht wilden Mix von kleinen und mittelgroßen Spielen.

Aber zumindest eine amtliche Überraschung gab es dann doch: Nicolas The Meme Cage erstürmte die Bühne, um seinen ersten Auftritt in einem Videospiel zu promoten. Cage schlüpft künftig in die ihm sehr unvertraute Rolle des Nick Cage - ein in seinen Worten maßlos überhöhter Hollywood-Schauspieler , der sich auf einem grausamen Horrortrip wiederfindet: als Überlebender in Dead by Daylight. Hier könnt ihr den kompletten Auftritt nachholen:

0:31 Nicholas Cage in Dead by Daylight: Der Schauspieler verkörpert sich im Horrorspiel selbst

Allerdings kann selbst Meme-Legende Nicolas Cage nicht so ganz den Nimbus abschütteln, den Stars in Videospielen sehr, sehr oft mit sich bringen: Dass sie sich irgendwie nicht so ganz mit dem Gaming-Bumms identifizieren können und die vorgetragenen Statemens ein bisschen ... erzwungen wirken. Aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden.

Ganz interessant: Aktuell erlebt Hollywood-Prominenz in Videospielen als Trend einen ziemlichen Aufwind. Neben Keanu Reeves spielt nun auch Idris Elba in Cyberpunk 2077 mit, das neue Alone in the Dark wird von Jodie Comer und David Harbour getragen, ebenfalls während des Summer Game Fest sprang Darren Barnet auf die Bühne, um seine Rolle in EAs Immortals of Aveum zu bewerben.

Dass solche Star-Auftritte ihre jeweiligen Spiele oft nur marginal bereichern, zeigten zuletzt Ghost Recon Breakpoint und Far Cry 6, aber wir bleiben optimistisch: Vielleicht finden Nicholas Cage und Co. einen ähnlich ruhmreichen Platz im Gaming-Pantheon wie Keanu Reeves.