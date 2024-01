Diablo 3: Season 30 startet morgen - und krempelt einiges um

Diablo 3 Season 30 geht an den Start und ändert einiges am Spiel.

Obwohl Diablo 4 mittlerweile seine eigenen Seasons regelmäßig abfeuert, wird auch Diablo 3 weiterhin unterstützt. Zwar in einer etwas abgespeckten Form, doch immerhin passiert nach wie vor was rund um das Action-Rollenspiel. Season 30 bringt sogar noch mal ein paar neue permanente Features ins Spiel, die ab sofort immer verfügbar sind und aus den Seasons von 2023 stammen.

In diesem Artikel bekommt ihr die wichtigsten Informationen zur neuen Saison von Diablo 3.

Startzeiten: Wann geht's los?

Start: Am 12. Januar 2024 um 17 Uhr

Am 12. Januar 2024 um 17 Uhr Ende: Ein End-Datum ist noch nicht bekannt, normalerweise dauert eine Season von Diablo 3 aber immer um die fünf bis sechs Monate.

Am 12. Januar geht Season 30 los und bringt ein paar altbekannte Belohnungen und Features zurück.

Was ist das Saisonthema?

Season 29 war die letzte Saison für Diablo 3, in der ein komplett neues Saisonthema eingeführt wurde. Ab Season 30 rotieren die bisherigen Themen immer wieder durch. Den Anfang machen dabei die Herrscher der Hölle aus Season 25.

In diesem Thema geht um sieben böse Seelensplitter, die von der Essenz der großen und niederen Übel verseucht wurden. Ihr könnt sie euch zulegen und dann von der Macht des jeweiligen Übels profitieren. Ein Splitter der drei großen Übel findet in eurem Helm Platz, eines der niederen Übel in einer Waffe und ihr könnt sie an der Höllenschmiede aufwerten. Das sind die sieben Splitter:

Große Übel

Scherbe des Schreckens: Abklingende Fähigkeiten erhöhen euren Schaden und euren Widerstand, aber brauchen länger, um wieder verfügbar zu werden.

Abklingende Fähigkeiten erhöhen euren Schaden und euren Widerstand, aber brauchen länger, um wieder verfügbar zu werden. Splitter des Hasses: Ihr macht weniger Schaden an wenigen Gegnern und mehr Schaden an vielen Gegnern.

Ihr macht weniger Schaden an wenigen Gegnern und mehr Schaden an vielen Gegnern. Fragment der Zerstörung: Ihr könnt durch Gegner durchlaufen und sie so markieren. Stirbt ein markierter Gegner, sinkt die Abklingzeit eurer Fähigkeiten - stirbt er nicht, bevor dir Markierung abläuft, erhaltet ihr Schaden.

Niedere Übel

Mal der Sünde: Ihr macht weniger Schaden, aber wenn ihr 50 Gegner tötet, entsteht eine Lache, in der Elitegegner viel schadensanfälliger sind.

Ihr macht weniger Schaden, aber wenn ihr 50 Gegner tötet, entsteht eine Lache, in der Elitegegner viel schadensanfälliger sind. Sediment der Lügen: Ihr und eure Begleiter macht 25 Prozent weniger Schaden, dafür bekommt ihr mächtige Zusatzeigenschaften wie die Beschwörung eines Schattens statt zu sterben.

Ihr und eure Begleiter macht 25 Prozent weniger Schaden, dafür bekommt ihr mächtige Zusatzeigenschaften wie die Beschwörung eines Schattens statt zu sterben. Rudiment der Schmerzen: Ihr trefft seltener kritisch, aber Angriffe gegen handlungsunfähige Gegner sind immer kritisch.

Ihr trefft seltener kritisch, aber Angriffe gegen handlungsunfähige Gegner sind immer kritisch. Essenz der Qual: Wenn ihr Giftschaden verursacht, erhöht sich eure Abklingzeitreduktion, euer Schaden und eure Bewegungsgeschwindigkeit.

15:51 Diablo 3: Reaper of Souls - Test-Video zum Action-RPG-Addon

Dauerhafte Features

Zusammen mit dem Saisonthema von Season 25 kehren außerdem zwei Features aus weiteren Saisons zurück - und das für immer. Hier geht es um die Riten von Sanktuario aus Season 28 und den Visionen der Feindseligkeit von Season 29. Im Falle der Riten von Sanktuario hat das Team aber eingegriffen und einige der Fähigkeiten abgeschwächt, damit sie die Balance des Spiels nicht zu sehr ins Wanken bringen.

Riten von Sanktuario: Im Austausch für Material könnt ihr an einem Altar besondere Fähigkeiten freischalten, die euren Charakter stärken.

Im Austausch für Material könnt ihr an einem Altar besondere Fähigkeiten freischalten, die euren Charakter stärken. Visionen der Feindseligkeit: Gelegentlich öffnen sich Portale in eine böse Dimension, wo ihr gegen Monster kämpfen und besondere Schätze sammeln könnt.

Welche Sets werden verschenkt?

Erneut könnt ihr durch das Abschließen der Saisonreise Geschenke von Haedrig erhalten, wobei es sich um komplette Sets für jede Klasse handelt:

Barbar: Das Erbe Raekors

Das Erbe Raekors Kreuzritter: Akkhans Rüstung

Akkhans Rüstung Dämonenjäger: Ausstattung des Marodeurs

Ausstattung des Marodeurs Mönch: Innas Einfluss

Innas Einfluss Totenbeschwörer: Gewandung des Seuchengebieters

Gewandung des Seuchengebieters Hexendoktor: Zunimassas Schlupfwinkel

Zunimassas Schlupfwinkel Zauberer: Delseres Opus Magnum

Welche kosmetischen Belohnungen gibt es?

Diese kosmetischen Objekte könnt ihr in Season 30 einsacken.

Abschließend gibt es auch wieder saisonale Belohnungen in Form von kosmetischen Objekten, die ihr freispielen könnt. Diesmal sind das:

Handschuhe und Brustschutz des Eroberers

Porträtrahmen mit Blutsplittern

Eine düstere Allerheiligen-Flagge

Neben all diesen Änderungen gibt es außerdem noch einige inhaltliche Anpassungen und Balance-Optimierungen. Auf der zweiten Seite dieses Artikels findet ihr die kompletten Patch Notes zu Season 30 von Diablo 3.