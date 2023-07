Diablo 4: Im neuen Trailer verstecken sich 3 wichtige Details zu Season 1

Die Saison der Entartung startet am 20 Juni und wir wissen seit heute noch viel mehr darüber.

Ein neuer Trailer soll eigentlich nur die wichtigsten Infos rund um Season 1 von Diablo 4 zusammenfassen, doch während der engagierte YouTuber in diesem Video über Dinge redet, die wir alle schon kennen, passiert in Wahrheit so viel mehr!

Das Video zeigt nämlich fast schon beiläufig jede Menge Details zu Season 1, über die bislang noch kaum gesprochen wurde. Wir fassen für euch hier die drei wichtigsten Infos aus dem Trailer zusammen.

6:12 Diablo 4 erklärt euch in 6 Minuten wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

1. Das Ende der Season

Eigentlich hat sich Blizzard offiziell noch nicht auf ein Season-Ende festgelegt und noch kein End-Datum kommuniziert. Es heißt lediglich, das die Season etwa zwölf Wochen lang andauern soll - circa drei Monate also. Aber je nach Ablauf kann es auch mal länger oder kürzer gehen. Das kennen wir von Diablo 3, wo das Ende einer Season meist dann eingeläutet wurde, wenn die nächste Season schon spruchreif war. Im Video ist aber bereits ein End-Datum zu erspähen.

Für einen kurzen Augenblick steht oben rechts: Ends October 9, 2023 . Am 9. Oktober wäre die Season demnach also vorbei. Ob das dann auch wirklich so kommt, muss sich noch zeigen. Es würde übrigens bedeuten, dass Season 2 nicht lang nach dem 9. Oktober losgeht. Vielleicht schon am 12. oder 19. Oktober.

Oben rechts wird bereits das Ende von Season 1 verraten.

2. Die Open World sieht anders aus

Dank der neuen Gameplay-Szenen bekamen wir ein paar extrem spannende Einblicke in die offene Welt und wie sich Sanktuario mit dem Start von Season 1 am 20. Juli verändern wird. Wir wissen ja bereits, dass überall von einer Seuche verdorbene Monster auftreten können, die dann wiederum entartete Herzen fallen lassen.

Allerdings wird sich der Befall der Welt durch besagte Seuche auch auf die Umgebung auswirken. Im Gameplay sind mehrfach gelbliche Eiterbeuteln oder Pusteln zu sehen, die aus dem Boden wachsen.

Sanktuario hat also Pocken bekommen. Womöglich sind diese Klumpen ein Anzeichen dafür, wo gerade entartete Gegner zu finden sind. Im Gameplay reagieren sie aber auch auf den Hammerschlag eines Barbaren. Womöglich können wir sie also zerstöre und dadurch an eine Ressource gelangen. Vielleicht sind sie auch Teil einer neuen Aktivität oder Questreihe.

Die Welt wird durchsetzt von solchen Beuteln sein, die wir offenbar auch zerstören können.

3. Neue Crafting-Optionen

Die vielleicht spannendste Beobachtung aus dem Gameplay betrifft das Crafting. Genauer gesagt die Enthüllung, dass wir entartete Herzen durchaus weiter verarbeiten oder gar selbst herstellen können. Im Trailer ist kurz eine neue Werkbank zu sehen, die offenbar im Lager des neuen Quest-NPCs Cormond steht. Hier könnt ihr sowohl entartete Items zerlegen als auch herstellen.

Das wird vor allem dabei helfen, Herzen zu bekommen, die zu den farbigen Sockeln eurer Items passen. In der Season müssen diese Edelsteine nämlich mit den Sockeln übereinstimmen. Einzig die universell einsetzbaren, farblosen Herzen könnt ihr nicht herstellen. Das Material dafür kommt vermutlich durch das zerlegen überflüssiger Herzen.

Zusätzlich könnt ihr außerdem Malignant Invoker und Crafted Caches herstellen. Ersteres wird am Ende von Tunneln in sogenannte Outgrowths eingesetzt, um Herzen einer bestimmten Farbe zu farmen.

Herzen können nicht nur gefunden, sondern auch hergestellt werden.

Weitere spannende Details

Neben diesen drei wichtigen neuen Infos stecken im Trailer auch viele kleinere aber durchaus interessante Details. Wir fassen hier alles weitere zusammen:

Auch wenn es nur sieben neue Aspekte gibt, werdet ihr über die Saisonreise auch viele bereits existente Aspekte freischalten können.

Wir sehen einige neue Transmogs, die mit den neuen legendären Items ins Spiel kommen.

Bei Sekunde 00:08 sehen wir ganz kurz, wie der neue Bosskampf im Spiel aussieht.

Was haltet ihr von den neuen Mechaniken von Season 1? Seid ihr bereits ganz gespannt darauf, endlich auf die Jagd nach entarteten Herzen zu gehen oder konnte euch die Saison bisher noch nicht überzeugen? Haben diese neuen Informationen daran was geändert? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare! Wir lesen sie uns gerne durch!