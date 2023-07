In Diablo 4 gibt es eine versteckte Auto-Aim-Option und ein Build eskaliert damit komplett

Diesen Druiden-Build mit Auto Aim könnte buchstäblich ein Blinder spielen.

Auto Aim gibt's nur auf der Konsole? Falsch! Zumindest in Diablo 4, denn hier versteckt sich eine wirklich nützliche Zielhilfe in den Optionen, die besonders Nahkampfklassen unter die Arme greift. Der deutsche Streamer Rob2628, den ihr vielleicht noch kennt, weil er als erster Spieler Level 100 erreicht hat, demonstrierte die Funktion nun anhand eines Druiden-Builds.

So funktioniert Auto Aim in Diablo 4

Bevor wir uns dem Build widmen, klären wir erst einmal, was es mit der ominösen Auto-Aim-Funktion auf sich hat. Diese heißt nämlich nicht Aim Assist oder Zielhilfe, sondern findet sich unter Art der Fertigkeiteneingabe .

Schaltet ihr diese Option um auf Alles ein-/ausschalten , könnt ihr alle wiederhol- und kanalisierbaren Fertigkeiten per Tastendruck ein- und ausschalten. Der Clou daran ist allerdings: Wenn ihr etwa wie Rob2628 einen Werwolf-Druiden spielt und die Fertigkeit Schreddern aktiviert, greift eure Spielfigur nicht nur einen Feind an, sie findet auch automatisch den nächsten Gegner in Reichweite.

Dabei ist völlig egal, wo sich eure Maus befindet - das Spiel visiert verfügbare Feinde umgehend an und fetzt sich mit einem Tastendruck durch ganze Gegnerhorden. Euer Charakter läuft dabei sogar automatisch immer weiter, wenn auch nur in einer geraden Linie.

Wie das aussieht und wie der Build genau funktioniert, seht ihr in Robs Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Gift-Druide zerlegt selbst Uber Lilith ohne Probleme

Im Video zeigt sich der deutsche Streamer vom Gift-Druiden-Build begeistert. Nicht nur sei das Farmen in Dungeons hiermit fünfmal schneller als mit einem Wirbelwind-Barbaren , auch der schwierigste Boss im Spiel stellt kein Problem dar. Uber Lilith wird mit der richtigen Ausrüstung in unter einer Minute besiegt.

Auch durch den Zenit-Dungeon kämpft sich der Streamer in Windeseile und demonstriert dabei das große Schadenspotenzial dieser Skillung: Mit kritischen Treffern erreicht er bis zu einer halbe Milliarde Schadenspunkte pro Schlag.

Wusstet ihr, dass es eine Auto Aim-Funktion in Diablo 4 gibt? Würdet ihr diese am PC mit Maus und Tastatur nutzen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.