Diablo 4 enthüllt viele Inhalte zu Season 9, doch die kritische Community bleibt hart

Astaroth kehrt in Season 9 aus der Hölle zurück und bringt neuen Kram mit.

Es wird schon wieder Zeit, euch mit den Heerscharen der Hölle anzulegen. Denn in wenigen Tagen fällt der Startschuss für die nächste Season von Diablo 4, in der es dieses Mal um die Sünden der Horadrim geht. Auf der Webseite hat Blizzard vor kurzem enorm ausführlich sämtliche neuen Inhalte aufgezählt, die euch in Season 9 erwarten.

Der Blog-Eintrag ist gewaltig und zählt zahlreiche neue Season-Mechaniken und dauerhafte Reworks an Diablo 4 auf. Allerdings reicht die reine Masse an Inhalten wohl nicht aus, um die grundsätzlich sehr kritische Diablo-Community zu befrieden. In den sozialen Medien häufen sich schon vor dem Release die negativen Kommentare.

Wir fassen hier alles rund um Season 9 zusammen. Eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Infos findet ihr auf der nächsten Seite.

2:10 Diablo 4 zeigt im Trailer die neuen Inhalte von Season 9 und bringt einen alten Feind zurück

Die Highlights von Season 9

Die Horadrim und ihre mächtige Magie stehen in Season 9 im Fokus. Das zeigt sich sowohl an der neuen Questlinie, als auch der wichtigsten Saisonmechanik.

Die neue Quest

Die neue Questreihe dreht sich um die Rückkehr eines der coolsten Bossgegner aus der Kampagne des Hauptspiels: Astaroth und seinen bissigen, dreiköpfigen Schoßhund. Ihr müsst im Verlauf verderbte Relikte aufspüren und reinigen. Vor allem lernt ihr damit aber auch die neuen Saisonmechaniken kennen.

Eigene Zauber basteln

Das wichtigste neue Feature der nächsten Season betrifft die Horadrischen Zauber. Damit könnt ihr euch an die Werkbank begeben und genau solche Zaubereffekte erzeugen, wie sie am besten zu eurer aktuellen Klasse passen. Jeden Zauber setzt ihr dafür aus drei Bestandteilen zusammen:

Katalysatoren: Diese Komponente legt die Basis für euren Zauber. Damit legt ihr etwa fest, ob euer Zauber ein Strahl ist, eine Explosion oder ein Flächeneffekt. Infusionen: Damit wird euer Zauber weiter definiert. Ihr legt damit also beispielsweise den Schadenstyp fest. Arkana: Arkana modifizieren euren Zauber und machen ihn je nach Qualitätsstufe noch mächtiger, indem er für einzigartige Nebeneffekte sorgt.

Um eure Zauber noch weiter zu verstärken, könnt ihr auch neue Horadrische Juwelen schleifen lassen und in eure Ringsockel einsetzen.

Dank der Horadrischen Zauber, dürft ihr euch kreativ ein wenig austoben.

Dauerhafte Neuerungen

Einige der Endgame-Neuerungen bleiben jetzt dauerhaft im Spiel. Dazu gehören sogenannte Horadrische Tresorkammern. Das sind Mini-Dungeons, die ihr in Alptraumdungeons aufspüren könnt und die wertvolle Beute enthalten – abseits einiger mächtiger mumifizierter Feinde.

Die Season bringt darüber hinaus eine neue Endgame-Aktivität dauerhaft ins Spiel: die Eskalierenden Alpträume. Hier müsst ihr drei Alptraumdungeons hintereinander absolvieren, wobei die Affixe aus dem Dungeon davor bestehen bleiben. Es wird also alles immer härter und chaotischer. Am Ende wartet ein neuer Bosskampf gegen Astaroth.

Weiterhin Kritik

Die Community rund um Diablo 4 ist inzwischen dauerhaft gespalten. Zwar wird das Spiel nach wie vor sehr rege gespielt, was für eine nach wie vor zufriedene Basis spricht, doch in den sozialen Medien ist übermäßig Kritik zu lesen. Auch Season 9 wird hier nicht sonderlich warm empfangen. Dabei kritisiert die Community vor allem folgende Probleme:

Viele halten die Seasons in Diablo 4 für zu formelhaft. Blizzard hat ein paar feste Bestandteile, die sie immer wieder verwenden. Etwa eine neue Macht, ein paar Änderungen am Endgame und einen neuen Bossgegner.

Im Falle von Season 9 missfallen vielen Spielerinnen und Spielern auch die zahlreichen Nerfs an den Klassen, die einige ihrer Builds deutlich abschwächen.

In Season 9 kommt noch hinzu, dass die Season bereits auf dem Testserver einiges an Kritik einstecken musste. Einerseits, da die Änderungen enttäuschten, aber auch, da sich vieles hier noch technisch sehr unrund anfühlte – letzteres ist auf einem Testserver aber nicht ungewöhnlich.

Am 1. Juli könnt ihr im Zweifel selbst ausprobieren, ob euch Season 9 jetzt gefällt oder nicht. Schreibt uns aber auch gerne in die Kommentare, wie ihr das alles seht und welche Fehler Diablo 4 in euren Augen gerade macht – oder wo es glänzt! Auf der nächsten Seite gibt es eine kurze Übersicht über alle wichtigen Fakten von Season 9.