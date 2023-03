Wird Diablo 4 wirklich gut oder nur ein MMO-Abklatsch? - mit Jessirocks

Jessirocks diskutiert mit uns über die Beta von Diablo 4 und seine Sorgen für das Endgame..

Diablo 4 hat als erster Serienteil eine Shared World, in der ihr anderen Heldinnen und Helden begegnen könnt. Das ist ein großer Schritt in Richtung Online-Rollenspiel, und der verändert Diablo. Beispielsweise in der Art und Weise, wofür ihr Belohnungen verdient. Die Spielwelt nach Statuen und Aussichtspunkten abklappen, um Talentpunkte zu verdienen - ist das noch Diablo?

Über unseren Eindruck von der Diablo 4 Beta und den Einfluss der MMO-Elemente spricht Micha im Podcast mit zwei Gästen:

Streamer Jessirocks begleitet Diablo 4 seit Jahren, hat nun auch 40 Stunden aus der Beta gestreamt und schnetzelte sich letztes Jahr überdies durch die geschlossene Endgame-Beta. Auf seinem Twitch-Kanal Jessirocks könnt ihr ihm beim Spielen von Diablo 4 (und auch mal Anno 1800) zuschauen, außerdem findet ihr ihn auf dem Youtube-Kanal 4Fansites.

Leya Jankoswki ist Chefredakteurin von MeinMMO und liebt sowohl Diablo als auch Online-Rollenspiele. Für sie hätte Blizzard mit Diablo 4 also keinen besseren Weg gehen können, die Beta hat Leya in weiten Teilen im, wie sie selbst sagt, »MMO-Eichhörnchenmodus« verbracht.

Mit Leya diskutiert Jessi unter anderem seine Abneigung gegen bestimmte MMO-Elemente in Diablo 4, die er im Video »Ist Diablo 4 nur ein schlechteres Lost Ark?« verarbeitet hat. Leya hingegen genießt gerade den MMO-Aspektn am meisten.

Außerdem sprechen wir natürlich über die inhaltliche Qualität der Beta, die uns - abgesehen vom herausragenden Kampfgefühl - nicht immer überzeugen konnten.

Vor welchen Baustellen steht Blizzard noch beim Endgame von Diablo 4?

Wie belohnend fühlt sich die Itemization an, also Loot und Crafting?

Was sagen wir zu Story und Atmosphäre?

Was stört uns an den Dungeons?

Sind die Laufwegen in der Open World selbst mit Pferd zu lang?

Ist die Spielwelt von Diablo 4 mit interessanten Aufgaben gefüllt?

Warum sind die MMO-Elemente ein Stolperstein für die Seasons?

Was erwarten wir überhaupt von den Seasons von Diablo 4?

Und natürlich die Frage aller Fragen: Wird Diablo 4 denn nun wirklich gut oder quälen uns doch noch gravierende Sorgen?

