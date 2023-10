Diablo 4: Das Bluternte-Event in Season 2 ist fantastisch zum Loot farmen

Das Bluternte-Event in Season 2 lohnt sich für alle Loot-Jäger.

Mit der Ankunft der Season 2 in Diablo 4 ist auch ein neues, aufregendes Event in die düstere Welt von Sanktuario eingezogen. Bluternte (Englisch: Blood Harvest) heißt das Zauberwort, das Loot-Jäger-Herzen gerade höher schlagen lässt und sagenhafte Beute verspricht.

Wie funktioniert die Bluternte?

Wo finde ich das Event? Die Bluternte findet in spezifisch gekennzeichneten grünen Zonen der Karte statt, die ihr garantiert nicht übersehen könnt.

Der grün markierte Bereich der Bluternte ist auf der Karte nicht zu übersehen.

Wie mache ich mit? Um teilzunehmen, müsst ihr einfach in den markierten Bereich reiten und könnt die verschiedenen Aktivitäten beginnen. Besonders lohnenswert sind aber die drei Blutköderpodeste. Für diese benötigt ihr Blutköder , eine spezielle Art von Ressource, die ihr verdient, indem ihr einfach alles und jeden im Bluterntegebiet abmurkst.

2:45 Für die neuen Vampir-Skills in Diablo 4: Season 2 braucht ihr etwas Glück

Es braucht insgesamt 150 Blutköder (50 pro Podest), um alle drei Blutköderpodeste zu aktivieren und die Elite-Gegner und Bosse herauszufordern.

Warum die Bluternte so gut ist

Die Bluternte hat sich als Goldgrube für Spieler erwiesen, die ihre Ausrüstung und Fähigkeiten verbessern möchten. Jeder Sieg über die beim Blutköderpodest angetroffenen Feinde resultiert in einem wahren Regen von einzigartigen und legendären Items - eine so gute Quelle für neue Ausrüstung und Aspekte gab es bislang nicht in Diablo 4.

Die Blutköderpodeste sind der Schlüssel zu richtig viel Loot.

Das Beste daran: Wenn ihr euch mit zwei anderen Spielern zusammentut, könnt ihr den Blutbrunnen pausenlos abfarmen. Jeder Spieler erhält nämlich während des Kampfes genügend Blutköder, um das Event anschließend erneut zu starten, wenn jeder ein Podest aktiviert. Jetzt müsst ihr nur noch die Daumen drücken, dass Blizzard hier nicht umgehend per Hotfix eingreift.

Ein netter Nebeneffekt: Während ihr euch durch das Gebiet der Bluternte kämpft, könnt ihr ganz nebenbei auch noch die Aktivitäten für den Flüsternden Baum erledigen, die sich hier befinden. So könnt ihr Grausige Gaben sammeln und diese, wenn ihr genügend gesammelt habt, bei Gelegenheit für noch mehr Belohnungen einlösen.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Season 2 von Diablo 4 bislang? Habt ihr das neue Bluternte-Event schon ausprobiert? Was war euer bislang bester Loot? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!