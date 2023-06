Diablo 4: Community feiert wahnsinnig aufwändiges Lilith-Cosplay, das in nur einem Monat entstand

Lilith ist mit ihrem extravaganten Design eine echte Herausforderung für Cosplayer.

Diablo 4 sorgt derzeit nicht nur mit kurzfristigen Änderungen bei EP-Dungeons oder kurzzeitigen Server-Ausfällen für Gesprächsstoff, sondern auch dank einer professionellen Cosplayerin, deren neuestes Outfit der Antagonistin Lilith erstaunlich ähnlich sieht - und das gerade mal in einem Monat erstellt wurde!

Die französische Cosplayerin Cinderys ist keine Unbekannte auf diesem Gebiet. Sie hat in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Videospiel-Charaktere verkörpert, auch aus anderen Blizzard-Titeln wie World of Warcraft oder Hearthstone.

Teuflisch gutes Cosplay begeistert Fans

Für ihr Lilith-Cosplay hatte Cinderys tatkräftige Unterstützung. Denn hierbei handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen ihr, Blizzard Frankreich und dem Peripherie-Hersteller Steel Series, sie wurde also für diesen Auftrag von den Firmen bezahlt. Das dürfte bei dem aufwendigen Outfit äußerst nützlich gewesen sein, denn mit Nähen allein war es hier noch lange nicht getan.

Stattdessen musste Cinderys viele Details von Lilith mithilfe von 3D-Druckern herstellen, etwa die detaillierten Hörner auf dem Kopf. Außerdem bekam sie Hilfe von der ebenfalls französischen Cosplayerin Xia, die sich auf Twitter ebenfalls über das Ergebnis freute.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wenn ihr euch im Detail für den Entstehungsprozess interessiert, haben wir eine gute Nachricht für euch: Cinderys hat auf ihrem Twitch-Kanal ein ausführliches Q&A abgehalten, wo sie unter anderem auch die 3D-Vorlagen für Liliths Flügel zeigt.

Dass sie und Xia nur rund einen Monat gebraucht haben, ist erstaunlich. Das findet auch unsere Community-Oberbefehlshaberin Mary, die selbst leidenschaftliche Cosplayerin ist und laut eigener Aussage für ihre zahlreichen Kreationen auch gerne mal ein halbes Jahr braucht.

So reagieren Diablo-Fans

Bereits der erste Kommentar auf Reddit fasst die vorherrschende Meinung vortrefflich zusammen. User Gorgatron1337 schreibt einfach nur Das ist VERRÜCKT! und erntet dafür stolze 1.200 Upvotes.

Ein anderer Redditor musste offenbar zu unflätigen Begriffen greifen, um seiner Begeisterung gebührenden Ausdruck zu verleihen: Das könnte das unglaublichste Cosplay sein, das ich je gesehen habe. Ich musste laut Heilige Sch... rufen.

Auf Twitter fallen die Redaktionen ähnlich aus, eine weitere Cosplayerin schreibt gar, dass wir es hier mit reiner Perfektion zu tun hätten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie immer entlassen wir euch nicht aus diesem Artikel, ohne euch ein paar weitere spannende Lesetipps rund um Diablo 4 mit auf den Weg zu geben. Derzeit sorgt vor allem ein Raum im Spiel für mächtig Trubel, bei dem selbst Hardcore-Spieler raten: Geht einfach weg!

Und wie seht ihr das? Haut euch das aufwendige Lilith-Cosplay auch von den Socken oder findet ihr gar Details, die ihr nicht so überzeugend findet? Wenn ja, welche und was hättet ihr anders gemacht? Fallen euch noch weitere Charaktere aus Diablo 4 ein, von denen ihr gerne mal ein professionelles Cosplay sehen würdet? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!