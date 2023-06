Diablo 4: Das verborgene Camp aus Diablo 3 wurde im Spiel gefunden

Caldeum, hier hatte sich einst Belial verschanzt. Auch in Diablo 4 besucht ihr die Stadt in der Wüste.

Die Jahre seit der Handlung von Diablo 3 waren nicht gnädig zu diesem Ort am Rande einer hoch aufragenden Klippe: Das ehemalige, geheime Lager der Heldentruppe rund um den gefallenen Engel Tyrael liegt verwüstet und bar jedes friedfertigen Lebens dar. Nur Dämonen treiben zu Zeiten von Liliths Schreckenskampagne dort ihr Unwesen.

Reddit-Nutzer Fearlessmojo hat seine Wiederentdeckung dieses Ortes in Diablo 4 festgehalten und online gestellt.

Anhand des Videos könnt ihr sogar die Vergangenheit mit der Seriengegenwart vergleichen, denn er zeigt auch, wie das Camp in Teil 3 aussah. Zu Anfang läuft er nämlich eine ähnliche Route hin zur Klippe mit Blick über die Wüstenstadt wie danach im neuesten Ableger.

Was seinen Weg säumt, könnte nicht unterschiedlicher sein. Einstige Läden liegen eingestürzt am Rand des Platzes, der Teleporter ruht tot im Sand. Und früher stolz der Witterung trotzende Mauern harren eingesunken und inzwischen halb begraben ihrer erneuten Verwendung in einer hoffentlich friedlicheren Welt.

Auf der Gamepressure-Map von Diablo 4s Welt, könnt ihr den Ort ganz einfach finden:

Gebt in den sich nach einem Klick auf den Button oben links öffnenden Suchdialog die Zahl 24 ein.

ein. Danach zoomt und scrollt euch in den äußersten Südwesten der Karte. Dort prangt unübersehbar Lilithaltar mit der Nummer 24 in Kehjistan. Dieser steht am Rande des ehemaligen Wüstenversteckes der Nephalem.

Eine geschichtsträchtige Gegend

Hinweisen zufolge scheint die Region noch weit mehr Geheimnisse als die Zuflucht von damals zu beherbergen. Ein Redditnutzer streut beispielsweise als Kommentar zu Fearlessmojos Beitrag ein, er habe Maghdas Lair gefunden. Wer weiß, was sich noch vergraben unter den stetig wandernden Sanddünen von Sanktuarios Westen verbirgt.

13:59 Im letzten Lore-Video zu Diablo 4 vor Release wird die direkte Vorgeschichte erzählt

Und? Habt ihr das Lager selbst schon entdeckt oder haben euch eure Reisen durch Sanktuario bisher nicht dahin geführt? Habt ihr noch weitere Orte aus den Vorgängern wiedererkannt? Wenn ja, beschreibt doch gerne eure Reise dahin, sodass tapfere Recken und Heroen euch folgen können. Und wie findet ihr die Umsetzung eures einstigen Versteckes in der Wüste im Nachfolger? Wir freuen uns, von euch in den Kommentaren zu lesen!