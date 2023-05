Diablo 4: Größter deutschsprachiger Diablo-Streamer zieht nach 200 Stunden ein Fazit, gibt 9 von 10

Diablo-Experte Jessirocks fällt ein Fazit zum neusten Teil der Reihe.

Seit über 10 Jahren begleitet der YouTuber Jessirocks bereits Diablo und gilt als einer der reichweitenstärksten Experten und Streamer im deutschsprachigen Raum. Jetzt hat er ein neues Video veröffentlicht, in dem er Diablo 4 nach insgesamt über 200 Stunden Spielzeit in seiner Gesamtheit bewertet und ein Fazit zur Release-Version zieht.

In dem Video geht Jessi auf jeden Bereich des neuen Action-Rollenspiels ein und erklärt, was ihm gut gefällt und wo er Verbesserungspotenzial sieht. Abschließend setzt Jessi noch eine grobe Zahlenwertung darunter. Das Ergebnis: Diablo 4 bekommt von Jessi eine 8 beziehungsweise 9 von 10 . Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Das sagt Jessirocks zu Diablo 4

Bei der Bewertung von Jessi solltet ihr bedenken, dass sich der Eindruck des Streamers auf Vorabversionen bezieht, an denen er seit einigen Monaten immer wieder teilgenommen hat. Finale Eindrücke dazu, wie das Spiel sich in jedem Bereich gestaltet, wenn die Server voll sind, konnte er noch nicht sammeln. Außerdem ist Jessi in erster Linie Effizienzspieler und richtet sich in seinen Videos hauptsächlich an diesen Spielertypen.

Das gefällt Jessirocks:

Die allgemein düstere Atmosphäre und Geschichte.

Die Klassen versprechen einiges an Abwechslung, sind aber nicht perfekt gebalanced.

Das Endgame wird abwechslungsreicher, schwieriger und unterhaltsamer als früher.

Der Shop ist nach aktuellem Stand kein Pay2Win.

Die MMO-Aspekte waren gewöhnungsbedürftig, ist aber alles in allem eine Weiterentwicklung.

Das gefällt Jessirocks nicht:

Stellenweise hat man bei der Erkundung sehr lange Laufwege und geringe Monster-Dichte.

Jessi hätte sich eine komplett neue Klasse gewünscht oder eine mutigere Überarbeitung.

PvP könnte kritisch werden, auch aufgrund der Klassen-Balance.

Die Performance kann schwierig werden, vor allem wenn die Server nicht standhalten.

Das UI ist noch verbesserungswürdig.

Auch wenn Jessi also durchaus einige Kritikpunkte hat, ist er trotzdem ziemlich überzeugt von Diablo 4 und freut sich auf den finalen Release, wenn denn die Server standhalten. Es gibt noch etwas Luft nach oben, zumal das Spiel auch noch weiter unterstützt wird und neue Inhalte bekommt. Mehr von Jessi könnt ihr auch bei uns bekommen. Wir hatten den Experten kürzlich in einem Videotalk zu gast.

Wir schreiben derzeit natürlich auch an unserem eigenen Test und werden am 30. Mai 2023 um 18 Uhr einen vollumfänglichen Artikel veröffentlichen, in dem unser Tester Peter jedes Details des Actionrollenspiels analysiert. Allerdings wird es erstmal nur eine vorläufige Wertung geben, um das Spiel im Livebetrieb zu bewerten.