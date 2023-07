Achtung vor diesem Keller in Diablo 4, er löscht eine wichtige Währung fürs Endgame!

Derzeit solltet ihr um einen bestimmten Keller in Diablo 4 einen großen Bogen machen.

Nehmt ihr gerne an Höllenflut-Events in Diablo 4 teil? Wenn ja, müsst ihr aufpassen! Zumindest, wenn ihr im Gebiet Hawezar seid und im Rahmen des Endgames regelmäßig auf die Suche nach Premium-Loot geht. Denn unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Bug dafür sorgen, dass ihr eine wichtige Währung verliert.

Ausgerechnet das Endgame ist betroffen

Wer kein Diablo 4 spielt und nur Bahnhof versteht: Für die Teilnahme an Höllenflut-Events erhaltet ihr bekanntlich die Währung Anomale Glut . Die lässt sich nutzen, um sogenannte Gequälte Geschenke innerhalb des Höllenflut-Areals zu öffnen. Darin sind oftmals besonders hochwertige Ausrüstungsgegenstände zu finden. Entsprechend wichtig ist die anomale Glut also.

Auf Reddit und auch im offiziellen Forum beschweren sich Spieler nun über einen Bug, der auftritt, wenn ihr euch während einer Höllenflut im Gebiet Hawezar in das Kellergewölbe Verfluchte Hütte (wenn ihr auf Englisch spielt: Cursed Cabin ) begebt. Nach dem Verlassen ist plötzlich ausgerechnet das Konto für anomale Glut wieder auf null gesetzt - und zwar unwiederbringlich!

Ein betroffener Spieler berichtet von seinem Debakel:

Bei der Hawezar-Höllenflut habe ich etwa 350 anomale Glut gesammelt, damit ich die Truhen öffnen kann. Ich ging zur Mystery Chest in den Southern Fethis Wetlands und bemerkte einen Keller (Cursed Cabin) direkt neben der Truhe, also rannte ich hinein. Als ich den Keller verließ, bemerkte ich, dass ich 100 Prozent meiner Glut verloren hatte. Kein Todesfall und die Höllenflut hatte noch 30 Minuten Zeit, also habe ich keine Ahnung, wie das passieren konnte.

Blizzard selbst hat sich gegenüber der Website PC Gamer inzwischen geäußert und klargestellt, dass man bereits an einem Bugfix arbeite. Bis es soweit ist, solltet ihr um das betroffene Gewölbe also einen großen Bogen machen!

Kam diese Warnung für euch bereits zu spät und der Bug hat bei euch zugeschlagen? Oder ist euch dieses Malheur gar an einer anderen Stelle im Spiel passiert? Welche Bugs in Diablo 4 gehen euch ganz besonders auf die Nerven oder seid ihr am Ende des Tages bislang von größeren Fehlern gänzlich verschont geblieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!