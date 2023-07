Neuer Rekord in Diablo 4: Spieler zerkloppt härtesten Boss in unglaublichen 79 Sekunden

Totenbeschwörer sind eine mächtige Klasse in Diablo 4. Aber SO mächtig?!

79 Sekunden sind wohl ein neuer Weltrekord in Diablo 4: In dieser absurd kurzen Zeitspanne hat ein Nekromant den härtesten Bosskampf gegen Uber Lilith hinter sich gebracht – und wenn der nicht in Phasen ablaufen würde, wäre es wahrscheinlich noch deutlich schneller gegangen. Er haut nämlich nur einmal drauf, dann fällt Uber Lilith um – auch bei der zweiten Phase.

Wie hat er das angestellt und lässt sich der Build nachbauen? Das verrät der Spieler in einem zweiten Video, wir fassen euch das Wichtigste zusammen. Den Bosskampf in Rekordzeit könnt ihr euch hier ansehen. Uber Lilith fällt darin so schnell, dass das Spiel selbst teilweise nicht mitkommt:

Was ist das für ein Mörder-Nekro?

YouTuber Struth Gaming stellt seinen Endgame-Nekromanten ausführlich vor, dessen Build er »Blood Orb Necromancer« nennt – falls euch der Name bekannt vorkommt, ja, dieser Build wurde von Blizzard kürzlich schon mal generft. Offenbar nicht stark genug!

Folgende Skills verwendet Struth Gaming im Kampf gegen Uber Lilith:

Blood Orbs

Bone Spirits

Bone Prison

Corpse Tendrils

Allerdings braucht ihr auch eine spezielle Rüstung, um aus dieser Skill-Kombo den maximalen Schaden rauszuholen: den uniquen Blood Artisans Cuirass. Der spawnt kostenlose Bone Spirits, nachdem ihr heilende Blood Orbs konsumiert habt. Normalerweise verbraucht Bone Spirit euren kompletten Mana-Vorrat, richtet dafür aber massiven Schaden an.

Es gibt kein Limit für konsumierte Blood Orbs, also können Nekromanten absurd viel Schaden mit den kostenlosen Bone Spirits anrichten, solange sie nur genügend Blutkugeln generieren. Die bleiben auch noch unendlich lange auf dem Boden liegen, außer ihr verlasst das Gebiet.

Schritt für Schritt leitet euch Struth Gaming hier durch den Kampf gegen Uber Lilith und erklärt auch, wie ihr den Schaden in seinem Blood Orb Build maximiert, welche Aspekte und Talente sinnvoll sind und so weiter.

Kommt der Nerf? Wir halten für sehr wahrscheinlich, dass Blizzard demnächst einen Patch raushaut, der Blood Orb Necros schwächt. Vielleicht indem Blood Orbs nach kurzer Zeit despawnen oder nur noch eine maximale Anzahl von ihnen gleichzeitig platziert sein können. Falls ihr es also ausprobieren wollt, solltet ihr euch ranhalten! Wir haben außerdem noch ein paar spaßige Ideen für andere Builds für euch, etwa den Knochensprenger-Nekromanten.

Habt ihr Uber Lilith auch schon besiegt? Wenn ja, wie lang hat euer Kampf ungefähr gedauert und welchen Build habt ihr dafür verwendet? Werdet ihr den Blood Orb Necromancer ausprobieren, ehe Blizzard ihn nerft oder sieht die Klasse für euch sogar schon zu einfach aus? Schreibt uns gern über eure Erfahrungen in den Kommentaren.