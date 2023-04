Diablo 4: Hinweis auf neue, sechste Klasse kommt aus einer ziemlich unerwarteten Richtung

Eine völlig neue Klasse könnte Spieler von Diablo 4 überraschen.

Hat Blizzard gerade eine komplett neue Klasse in Diablo 4 geleakt und wenn ja, wie doll? Ein zum Preis von schlappen 200 Dollar erhältlicher Bierhumpen zeigt ein Symbol, das mit keiner jemals in einem Diablo-Spiel verfügbaren Klasse korrespondiert.

Wir fassen für euch zusammen, worum genau es geht. Es gibt auch bereits eine vielversprechende Theorie, um welche Art von Heroen es sich bei der mutmaßlichen neuen Klasse handeln könnte.

Woher stammt die Info?

Im Merchandise-Shop von Blizzard ist der besagte Bierhumpen (weiter unten zu sehen) zum Kauf verfügbar. Auf dem Deckel prangen etliche Symbole, darunter auch eines, das sich als Einziges nicht zweifelsfrei zuordnen lässt. Der YouTuber Dark Lore Dash erstellte ein Video, um den kuriosen Fund zu analysieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was steckt hinter dem Symbol?

Zum Verständnis, worum es geht: Der Deckel zeigt die folgenden Symbole.

Das Diablo-4-Logo steht groß in einem Dreieck in der Mitte.

In den Winkeln des Dreiecks stehen die drei großen Übel.

An den Seiten des Dreiecks prangen die Embleme des berühmten Triumvirats: Diablo, Mephisto und Baal

Hier wird's interessant: Im äußeren Kreis finden sich Symbole der Klassen: Barbarin, Druide, Zauberin, Schurke, Totenbeschwörer ... plus ein sechstes Symbol, dessen Bedeutung Rätsel aufwirft.

Der Deckel lässt sich in der Nahansicht fast vollständig entschlüsseln, aber nicht ganz. [Bildquelle: Blizzard Entertainment]

Symbolisch dürfte der Deckel des Humpen darstellen, wie sich die Krieger-Klassen gegen die drei großen Übel stellen, um die Bewohner von Sanktuario zu retten oder dergleichen. Wenn es das bedeutet, drängt sich die Frage auf, welches die unbekannte sechste Klasse ist.

Dem YouTuber fiel bei dem Logo auf, dass es sich um die neue Version des Tempels der Triune handelt. Dieser Kult versucht in der Lore, die Menschheit auf die Seite des Bösen zu ziehen.

Daraus könnte sich ergeben, dass die mysteriöse Klasse früher selbst zu den Verfechtern der Hölle gehörte, sich nun aber aus unbekannten Gründen in Diablo 4 gegen Antagonistin Lilith wendet - und damit zur spielbaren Klasse würde.

Falls ihr selbst noch unschlüssig seid, welche Klasse ihr spielen wollt, könnt ihr euch hier den allseits beliebten Nekromanten anschauen:

Welche Klasse könnte das sein?

Momentan werden Blood Knight, Death Knight und Hell Knight diskutiert. Insbesondere das bisherige Fehlen einer ritterlich gepanzerten Klasse (wie früher der heilige Paladin) nährt die Spekulation, dass es ein bekehrter, einst höllischer Ritter sein könnte.

Ob es wirklich so kommt und wenn ja, wann ... das muss jetzt die Zeit zeigen.

Oben findet ihr beliebte Artikel zu Diablo 4. Wusstet ihr zum Beispiel, dass noch eine finale Beta folgt, bevor das Action-Rollenspiel am 6. Juni 2023 erscheint?

Was denkt ihr über die Symbolik auf dem Merch? Welche Klasse würdet ihr euch wünschen? Oder reicht euch der Hinweis nicht, um an eine neue, noch nicht spielbar gewesene Klasse zu glauben? Lasst uns eure Gedanken gerne in den Kommentaren wissen.