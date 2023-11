Diablo 4: Spieler wünschen sich ein simples Feature, das überraschend schwer umzusetzen ist

Auf einen Loot Filter müsst ihr in Diablo 4 wohl noch länger als gedacht warten.

Auch wenn Diablo 4 mit Season 2 einen Schritt nach vorn gemacht hat, fehlenden dem Action-Rollenspiel zu einem wirklich runden Erlebnis immer noch einige Features. So stören sich seit dem Release immer noch viele Spieler am umständlichen Inventar-Management.

Was dabei helfen könnte, wäre ein Loot Filter, wie man ihn etwa aus dem großen Konkurrenten Path of Exile kennt. Doch obwohl die Entwickler bereits im August einen baldigen Release des viel gewünschten Features versprachen, müsst ihr euch wohl noch einige Zeit gedulden.

Darum lässt der Loot Filter so lange auf sich warten

Was war passiert? Auf der Blizzcon kündigten die Entwickler Maßnahmen an, die die Verwaltung des Inventars erleichtern sollen. In einer Podiumsdiskussion sprach Game Director Joe Shely über einige der Änderungen, die das Diablo-Team an den Gegenständen vornehmen will.

Allerdings bleibt die Einführung eines Beutefilters eine Herausforderung, für die noch kein Erscheinungsdatum feststeht, wie Joe Shely bestätigte:

Wenn wir also über einen Beutefilter nachdenken, wollen wir diese Änderungen an der Art und Weise, wie unsere Gegenstände im Spiel funktionieren, [zuerst] fertigstellen, dann muss der Beutefilter von diesen Änderungen beeinflusst werden. Deshalb kann ich euch kein Datum nennen.

Was soll das heißen? Dies bedeutet, dass der Loot Filter auf die kommenden, überarbeiteten Item-Mechaniken abgestimmt werden müssen. Shelys Aussage lässt darauf schließen, dass die Entwickler sicherstellen möchten, dass alle Neuerungen gut integriert sind, bevor weitere Features hinzugefügt werden, die auf diesen Änderungen aufbauen

Brent Gibson, Associate Game Director, fügte hinzu, dass Beutefilter zu den Dingen gehörten, die von Außen einfach aussehen, aber sich als deutlich komplizierter herausstellten, als sich die Entwickler mit ihnen beschäftigten:

Jede vermeintlich einfache Entscheidung hat verrückte Auswirkungen auf das gesamte Spiel. Manchmal gibt es niedrig hängende Früchte und es geht ziemlich schnell - und manchmal ist es wie, wow, diese Änderung ist eigentlich 120 Änderungen [...]

Es klingt also alles danach, als müssten wir noch eine ganze Weile auf den Loot Filter warten - und bis dahin weiterhin zahllose Gegenstände aufsammeln, die unser Inventar voll müllen und mit ihnen herum jonglieren. Spätestens zum Release der ersten Erweiterung Vessel of Hatred im Jahr 2024 dürfte die Durststrecke aber vorbei sein.