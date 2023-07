Bei Prime könnt ihr gerade eine Mount-Ausrüstung für Diablo 4 abstauben, die es zuvor nur im Shop gab

Für Diablo-Spielerinnen und -Spieler lohnt sich das Prime Abo aktuell besonders.

Als Nutzerin oder Nutzer von Amazon Prime habt ihr viele Vorteile, auch wenn man vieles davon gar nicht unbedingt braucht. Es ist halt im Preis enthalten und passt dann so. Doch aktuell könnt ihr mit eurem Abo eine Mount-Ausrüstung für Diablo 4 abstauben, die ihr ganz sicher nicht verpassen wollt, denn eigentlich müsst ihr sie teuer bezahlen.

Was ist das für eine Mount-Ausrüstung?

Mit einem Amazon Prime Abo erhaltet ihr Zugriff auf das Brackige Länge - Skin Pack. Darin enthalten sind die Pferderüstung Schuppen des Toten Meeres und die Trophäen Matrosenwille und Gefäß des Toten Meeres . Normalerweise kostet die Erweiterung 800 Platin was umgerechnet circa 8 Euro entspricht. Damit ist der Monatspreis vom Abo fast schon wieder drin. Falls ihr kein Amazon Prime benutzt, ist der 30 Tage Testzeitraum vielleicht eine Option für euch, sofern ihr ihn noch nicht verwendet habt.

Euer Pferd wird sich freuen, als hättet ihr einen Sack Würfelzucker und Karotten im Schlepptau.

Bei Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime, die sich das Brackige Länge - Skin Pack schon gekauft haben, dürfte die Enttäuschung allerdings groß sein. Diese haben ihr Geld umsonst ausgegeben und schauen bei der aktuellen Aktion in die Röhre.

Zu beachten ist, dass das Pack ohne Mount kommt. Das bedeutet ihr müsst bereits die ersten drei Akte der Hauptgeschichte abgeschlossen haben um es zu benutzen, denn erst dann bekommt man ein eigenes Reittier. Holen könnt ihr euch die Ausrüstung natürlich trotzdem schon vorher. Das Angebot gilt bis zum 3. August 2023.

Abstauben könnt ihr auch bei unserem Gewinnspiel. Dort habt ihr die Chance auf eine von drei Diablo 4 Collector's Boxen und eine Nvidia MSI Geforce RTX 4048:

Wie bekomme ich die Erweiterung?

Das ist ganz leicht. Folgt einfach diesem Leitfaden:

1. Besucht die Seite Prime Gaming.

2. Wählt bei kostenlos mit Prime erhältliche Spielinhalte die Diablo-4-Erweiterung aus und klickt auf aktivieren .

die Diablo-4-Erweiterung aus und . 3. Loggt euch mit eurem Amazon Prime Konto ein und verbindet ihn , falls noch nicht geschehen, mit eurem Battle.net-Account.

, falls noch nicht geschehen, mit eurem Battle.net-Account. 4. Die Erweiterung sollte nun auf eurem Battle.net-Account freigeschaltet sein.